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Singurul sat din România unde localnicii trăiesc de sute de ani pe tavanul unor peșteri uriașe, fără să știe ce se află sub picioarele lor

Singurul sat din România unde localnicii trăiesc de sute de ani pe tavanul unor peșteri uriașe, fără să știe ce se află sub picioarele lor
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Singurul sat din România unde localnicii trăiesc de sute de ani pe tavanul unor peșteri uriașe, fără să știe ce se află sub picioarele lor.

Într-un sat din din județul Caraș-Severin, natura ascunde un adevărat labirint subteran chiar sub casele localnicilor. Gospodăriile au fost construite peste caverne subterane vaste, iar în unele curți au apărut prăbușiri bruște de teren. Acestea au scos la iveală galerii secrete de peșteră direct sub grajduri sau grădini.

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Este vorba despre satul Stăncilova. Deși la suprafață viața oamenilor se desfășoară normal, ca a altor săteni, case, grădini și gospodării se întind deasupra unui relief în care apa a modelat în timp calcarul și a creat cavități și galerii subterane.

Satul Stăncilova se află într-o regiune în care relieful carstic este foarte bine reprezentat. Astfel, în anumite gospodării, terenul a cedat brusc. Prăbușirile au dezvăluit existența unor spații subterane aflate chiar sub curțile oamenilor.

Fenomenul este legat de specificul reliefului carstic din zonă. Odată cu trecerea timpului, apa care pătrunde în fisurile rocilor solubile poate lărgi aceste spații și poate forma adevărate sisteme de galerii și peșteri.

Așadar, satul Stăncilova este un exemplu spectaculos al felului în care relieful carstic poate influența viața unei comunități. La suprafață, localnicii își văd de gospodării și de activitățile zilnice. Dedesubt, însă, natura a construit un peisaj complet diferit, ca un adevărat labirint subteran.

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