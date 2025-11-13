Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”

Consiliul Național al Audiovizualului a decis să ia măsuri în cazul serialului Las Fierbinți, difuzat de PRO TV, după ce Gândul a atras atenția asupra promovării premierului Ilie Bolojan, în unul dintre episoade. Reprezentanții postului PRO TV au fost chemați să dea explicații în fața CNA-ului cu privire la două episoade în care au fost menționate numele unor politicieni.

Sesizarea a venit chiar din partea unuia dintre membrii CNA, un fost președinte al Consiliului, care a observat că ambilor politicieni li s-a făcut o „satiră pozitivă”.

În ciuda sesizărilor, PRO TV nu a fost sancționat, însă Monica Gubernat, membru CNA şi fost preşedinte al instituţiei a transmis conducerii postului un mesaj foarte direct:

„Să nu credeţi că nu ne-am prins. Nu cred că aţi avut referinţe pozitive faţă de alte personaje politice. Nici măcar nu l-aş băga pe Bolojan aici, că are ca referinţă pozitivă. Dar la Miruţă este atât de evidentă treaba, încât cine neagă înseamnă că nu vrea să vadă”, a precizat Monica Gubernat.

Postul PRO TV a fost reprezentat în scandalul cu CNA de Adelina Sandu, care a susținut că este vorba doar de „un serial de ficțiune”:

„Este un serial de ficţiune şi evident că orice relatare a unor nume sau situaţii prezentate fac parte dintr-un scenariu. Este un program de ficţiune. Conţinutul este destinat doar să destindă prin acest dialog presărat cu replici savuroase, fictive, evident, în context fictiv, ca la orice alt produs de ficţiune.”

„Apropo de laudele aduse domnului Miruţă, nu vi s-a părut nimic anormal?”

În replică, Monica Gubernat a declarat:

„Deci când era atât de lăudat domnul Miruţă, de fapt trebuia să spuneţi: „aceasta este o ficţiune”. Apropo de laudele aduse domnului Miruţă şi apropo de publicitatea politică şi apropo de ce înseamnă publicitate politică pozitivă. N-au simţit aşa? Adică nu li s-a părut nimic normal? Nici actorilor, nici celui care a scris scenariu, nici celui care a dat verde la emisie? Nu vi s-a părut nimic anormal?

Adelina Sandu și-a menținut poziția că secvențele respective nu au avut legătura cu „publicitatea politică”.

„Nu se depărtează de firul de ficţiune pe care până acum l-am urmat şi nu are nicio legătură publicitate a politică. Adică chiar nu era”, a afirmat aceasta.

Monica Gubernat a argumentat că serialul a prezentat: „personaje reale, lăudate în mod real”

„În momentul în care vorbeşti atât de laudativ despre un personaj politic într-un loc în care chiar că nu are niciun sens să vorbeşti, dumneavoastră spuneţi că este ficţiunea, dar de fapt, acolo sunt nişte personaje reale, lăudate în mod real, care bagă spaima în toată lumea. Atât de competenţi sunt. Vi se pare în regulă într-o producţie de ficţiune? Adică mie mi se pare că te anulezi ca show, ca să nu zic că te anulezi ca program de program TV. Totuşi, e cam mare gafa pentru cât de mari sunteţi”, a precizat Gubernat.

Un alt membru CNA, Georgică Severin, a adăugat la rândul său:

„Pentru mine, singura surpriză în povestea asta, mărturisesc, este cât de bine aţi analizat publicul ţintă, target-ul celor care sunt impresionaţi de activitate a celor doi lideri politici. Absolut senzaţional.” „I-au făcut publicitate lui Miruţă. Evident, evident!”

Monica Gubernat a concluzionat cu privire la serialul difuzat de PRO TV: „I-au făcut publicitate lui Miruţă, Bolojan, aşa, adiacent”

„Cineva în mod intenţionat a scris în scenariu cuvinte laudative la adresa domnului Miruţă. La Bolojan mai puţin, dar domnul Miruţă este spaima tuturor corupţilor, face tot felul de comisii astfel încât să meargă treaba excepţional. I-au făcut publicitate lui Miruţă. Evident, evident! Bolojan, aşa, adiacent, că poate ştie mai multă lume de Bolojan decât de Miruţă„, a menționat Monica Gubernat.

Pe de altă parte, Valentin Jucan, vicepreşedinte CNA, a declarat în viziunea sa nu este vorba de „publicitate politică”, atâta vreme cât momentele au fost în aceeaşi notă satirică a serialului. El a amintit că în serial a fost ironizat inclusiv fostul preşedinte Klaus Iohannis.

„Nu este prima dată când serialul aduce în faţă nişte constatări ironice, la mişto sau umflate. Au fost multe astfel de momente care în gândirea şi în construcţia show-ului, n-au fost văzute ca fiind nişte nişte momente politice sau nişte momente, chiar dacă ele au avut o încărcătură anume, fie emoţională, fie ca mesaj, fie ca nu ştiu. Dacă am fi văzut un abandon total al modului de redactare a scenariului în sensul de satiră, de uşoară miştocăreală, ironie, exacerbare a unor atitudini ale unor politicieni, atunci poate aş fi putut să consider într-adevăr că a fost un moment în care pur şi simplu în cadrul unui unei unui show, care este o ficţiune, în sensul că personajul nu există şi este un scenariu care este scris pe parcurs, face publicitate politică. Dar eu nu pot să consider gândindu-mă la şi atunci tot ce am spus eu nu mă pot gândi că exact ceea ce a fost acolo şi văzând tot ceea ce a fost în episodul respectiv ar fi o promovare a celor două personaje”, a declarat Jucan.

„Singura prezentare pozitivă a unor personaje politice în Las Fierbinţi au fost Miruţă şi Bolojan”

Monica Gubernat a contracarat:

„Asta este de fapt problema. Toate personajele politice până în acest moment la care s-a făcut referire fie că erau preşedinţi de stat, fiecare că erau miniştri, au fost satiric la modul satiric-negativ. Aceste două personaje sunt singurele care au beneficiat de o satiră dacă vrei, cu ghilimele de rigoare, că n-a fost satiră pozitivă prezentare. Singura prezentare pozitivă a unor personaje politice în Las Fierbinţi au fost Miruţă şi Bolojan până acum. Asta este o chestie pozitivă. Toate celelalte au fost prezentate într-o satiră negativă, cum este absolut firesc să critici orice este politic, dar aceste două personaje nu sunt prezentate negativ. Sunt prezentate extraordinar de pozitiv, deşi pozitiv, n-are grad de comparaţie. Este singura diferenţă. Apropo de prezentare a personajelor. Satiră înseamnă ce v-am trimis eu la Divertis cu Divertisul apropo de Bolojan, nu ce au făcut Las Fierbinți cu Bolojan şi cu Miruţă”, a răspuns Gubernat.

„La Miruţă este atât de evidentă treaba, încât cine neagă înseamnă că nu vrea să vadă”

Monica Gubernat a precizat că nu va propune sancționarea PRO TV-ului deoarece nu dorește să-și pună colegii „în situații ciudate”.

„La Miruţă este atât de evidentă treaba, încât cine neagă înseamnă că nu vrea să vadă. Din alte motive, nu din punct de vedere legal, dar pentru că nu vreau să-mi pun colegii în situaţii ciudate, nu voi face nicio propunere. Dar să nu credeţi că nu ne-am prins. „Dacă aş face acum propunere ar fi aşa o polarizare mult prea evidentă politică şi nu vreau să ajungem acolo în acest moment, să avem o polarizare politică atât de mare în consiliu. Încă nu e cazul”, a spus Monica Gubernat în final.

Foto: Medafax/captură YT/Facebook

