Coincidențe după coincidențe la PRO TV. Premierul Bolojan nu doar că este lăudat intens în „Las Fierbinți”, dar Primăria Oradea a cheltuit 136.000 euro, bani publici, pentru filmările lungmetrajului promovat de PRO TV. Ramon 2 și-a făcut loc în jurnalele postului și în mai toate publicațiile trustului

Sunt vremuri de austeritate în România lui Ilie Bolojan, iar ideea centrală a întregului scenariu a fost „tăierea cheltuielilor” și grija pentru banul public. Totuși, unii par a fi mai egali decât alții în fața premierului, iar dacă este vorba de „zona sa de influență”, județul Bihor – acolo unde Bolojan a fost și primar la Oradea, dar și președinte al Consiliului Județean – atunci cheltuirea banului public s-a făcut fără remușcări.

Pe principiul „austeritate să fie, dar nu și la noi”, Primăria Oradea a cheltuit nu mai puțin de 136.000 euro, din bani publici, pentru comedia „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”, promovată intens de Pro TV. Filmările au avut loc, la începutul anului 2025, chiar în oraș, dar și în București.

Potrivit Pro TV, proiectul a fost realizat realizat cu sprijinul Visit Oradea și al Primăriei Municipiului Oradea.

Premiera filmului va avea loc în data de 1 decembrie 2025, dar din tabloul general nu poate lipsi, totuși, o tușă financiată – „dărnicia” Primăriei Oradea, în vremuri de austeritate când premierul Ilie Bolojan spune că dorește reducerea drastică a cheltuielilor din bani publici.

Triunghiul „Primăria Oradea – Ilie Bolojan – Pro TV”

„Punga publică” a fost desfăcută cu rapiditate de Consilul Local al Primăriei Oradea, iar cei 136.000 de euro au „zburat” spre București cu o viteză demnă de o cauză mai bună.

Între Oradea și București există, cu siguranță o punte de legătură, din momentul în care Ilie Bolojan a devenit președinte interimar al României, iar ulterior premier.

Numai că, la o privire mai atentă, s-a mai arcuit o „punte”, iar la unul din capete se află postul Pro TV.

Premierul Bolojan este lăudat cu asiduitate în serialul „Las Fierbinți”. Gândul a prezentat momente-cheie, desprinse din cunoscutul serial, unde Ilie Bolojan este prezentat drept un „om providențial”, care „face ce zice” și a „ordonat” ca instituțiile statului să îl „slujească” pe cetățean. (toate informațiile AICI

La începutul acestui an, Pro TV anunța că au început filmările la comedia „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”, realizate la Oradea.

Suma de 136.000 euro, aprobată de Consiliul Local Oradea la finalul lui 2o24

Filmările pentru comedia „Ramon 2” au avut loc în mai multe locaţii din centrul municipiului Oradea, inclusiv în Cetatea Oradea şi la Târgul de Crăciun din Piaţa Unirii.

Consiliul Local Oradea a aprobat – la sfârşitul anului trecut – alocarea a aproximativ 136.000 de euro către realizatorii filmului. Această sumă extrasă din bugetul public este destinată acoperirii parţiale a cheltuielilor de producţie şi promovării municipiului Oradea prin comedia „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”.

„Din această sumă se vor acoperi parte din cheltuielile de producţie pentru perioada în care «Ramon 2» se va filma la Oradea”, a declarat primarul Florin Birta, în timpul unei întâlniri cu jurnaliştii.

Suma consistentă a fost „justificată” de edil, în fața consilierilor locali, prin faptul că – în ultimă instanță – este vorba despre o „reclamă pentru oraș”.

Filmările au fost programate pentru data de 10 – 25 ianuarie 2025, iar orădenii s-au trezit și cu restricții de circulație în oraș, în perioada 13 – 17 ianuarie.

Pro TV: „La Oradea au fost începute filmările pentru «Ramon 2 – Filmul de Crăciun»”

Pro TV a anunțat că la Oradea au fost începute filmările pentru „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”, o producție semnată de Pavel Bartoș și regizată de Jesús del Cerro.

Pavel Bartoș a spus că „lumea vrea filme românești” și „continuarea lui Ramon”.

„M-a bucurat foarte mult succesul primului film Ramon, la care peste 200 de mii de oameni s-au bucurat în cinematografe. Lumea vrea filme românești, lumea vrea, se pare, continuarea lui Ramon, mă tot întreabă lumea pe stradă. Eu cred că, după atâția ani, lumea are nevoie și de un film de Crăciun la care să se bucure împreună cu toată familia”, preciza Bartoș.

Filmele românești sunt binevenite în cinematografe, e drept, dar se pare că premierul Ilie Bolojan, oricât de înfocat ar declara că dorește ca banul public să fie cheltuit cu atenție, pare a pemite ca în „zona sa de influență” – trecută, prezentă și viitoare – bugetul public să fie „sac fără fund”.

