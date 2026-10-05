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Scandal între senatorul Negru şi şefa comisiei care anchetează întâlnirea dintre Bolojan şi şefa CCR. Cerva, ameninţată cu plângere penală

Luiza Dobrescu
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Preşedinta Comisiei de Constituţionalitate a Senatului României, Cosmina Cerva(PACE), s-a ales cu plângere la Biroul Permanent din partea senatorului Corneliu Negru(AUR), care este şi secretarul comisiei, din cauză că aceasta „nu respectă niciun regulament”.

Gândul l-a contactat pe senatorul AUR care, în repetate rânduri, a declarat în cadrul comisiei că aceste anchete parlamentare nu sunt luate în serios de către cei aflaţi în funcţii publice şi de conducere ale statului chiar din cauza „neseriozităţii” celor care fac parte din ele.

Corneliu Negru(AUR): „Dacă noi nu respectăm regulile le cerem la alţii să le respecte?”

Corneliu Negru susţine că Cerva, care prezidează anchetele care se ocupă de întâlnirea secretă dintre premierul Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, din biroul şefului Senatului, Mircea Abrudean, înainte de votul Legii ANI, dar şi de zborul privat al unor oficiali români spre Mykonos, nu ar respecta deloc regulamentele comisiei.

„Secretarul comisiei contrasemnează toate actele comisiei. Adresele astea făcute pentru comisia de anchetă, parlamentară, n-am văzut nicio adresă. Singură le face, singură le trimite, singură le semnează, singură face ordinea de zi.

Ce-a pus capac, şedinţa comisiei, împreună cu membrii comisiei, a propus ca toate documentele comisiei să fie semnate de vicepreşedinte, deşi în regulament scrie foarte clar că ele trebuie contrasemnate de secretarul comisiei. 

Mi-a interzis şi accesul la documentele comisiei. A spus că dacă vreau să iau la cunoştinţă de vreun act, să-i fac cerere. Eu, ca secretar al comisiei care ar trebui să le contrasemneze, să-i fac cerere ei?!

Să văd ce decizie ia Biroul Permanent şi-i fac şi plângere penală. Am depus-o de săptămâna trecută. Am discutat cu toţi”.

Senatorul AUR mai spune că nu poţi să ceri celor anchetaţi să respecte regulamentul, din moment ce nici membrii comisiilor parlamentare şi chiar preşedinţii acestora nu o fac.

„Ordinea de zi se stabileşte cu acordul Biroului Comisiei, adică preşedinte, vicepreşedinte, secretar. În regulament spune foarte clar: preşedintele convoacă şedinţa în urma hotărârii biroului de conducere al comisiei. Ordinea de zi şi data şi ora la care va avea loc şedinţa.

Păi noi îi cerem lui Bolojan, sau lu’ doamna Simina să vină la o comisie sau în faţa Senatului unde nu se respectă nimic?! Dacă noi nu respectăm regulile le cerem la alţii să le respecte? Dacă noi ne batem joc în Senatul ăla de orice regulă. Majoritatea şefilor de comisii se comportă ca şi când ar fi vătafi pe plantaţie”, mai spune senatorul Negru.

Senatorul Negru cere Biroului Permanent să o sancţioneze pe Cosmina Cerva. În caz contrar, acesta îi va face şi plângere penală, pe care, de altfel, o are deja scrisă, mai spune parlamentarul AUR.

Conform unei comunicări a Comisiei, nu a dat curs invitației la audieri în Parlament nici Ilie Bolojan, nici șefa CCR Simina Tănăsescu, nici judecătorul CCR Cristian Deliorga, dar nici președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, împreună cu secretarul general al CCR.

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