Prima pagină » Actualitate » Scandalul dintre jurnaliștii Sidonia Bogdan și Ovidiu Vanghele ia amploare. În apărarea Sidoniei sare și Lili Ruse, de la Digi24: ca una înjurată frecvent, înțeleg perfect prin ce trece

Bianca Dogaru
04 nov. 2025, 10:10, Actualitate
Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care îl acuză de „abuz asupra demnității umane”.

UPDATE: Lili Ruse sare în apărarea Sidoniei Bogdan

Jurnalista Liliana Ruse, de la Digi 24, a sărit în apărarea Sidoniei Bogdan. Într-o postare pe Facebook, marți dimineață, Lili Ruse arată că și ea a fost înjurată de Ovidiu Vanghele, iar Sidonia Bogdan s-a numărat printre puținii care i-au luat apărarea.

„Pe Sidonia o știu de peste 20 de ani. Ne-au apropiat multe, ne-au despărțit la fel de multe. Ca una înjurată frecvent de la Vanghele, înțeleg perfect prin ce trece. Știu și cum e să vezi oameni hăhăindu-se la mizeriile lui și cum prietenii, unii foarte apropiați, tac.

Cât rău emoțional și profesional îți produce. Ea a fost printre puținii care au avut curaj să-mi ia apărarea public, cu riscul linșajului. Și spun, tot din experiență, cât contează în momentele astea solidaritatea”, a scris Lili Ruse pe Facebook.

Știrea inițială

În mesajul public, aceasta face apel la femeile care ar fi fost agresate verbal de jurnalist să îi trimită capturi de ecran cu mesajele sau postările respective pentru a le include în dosar.

„Am rugămintea ca toate femeile care au fost agresate verbal de Ovidiu Vanghele pe internet- fie că fac parte din partide politice, fie că sunt jurnaliste, fie că au alte profesii, fie că sunt proaste sau deștepte, fie că sunt urâte sau frumoase, fie că sunt cuminți sau curve, indiferent de opiniile lor politice- dacă au capturi cu agresiunile verbale ale acestui bărbat asupra lor să mi le trimită în privat. Voi căuta un avocat și voi formula plângere penală împotriva acestui agresor pentru abuz asupra demnității umane. Am nevoie în apărarea mea de victimă de un dosar să reflecte comportamentul acestui agresor,” a transmis aceasta pe Facebook

Ovidiu Vanghele s-a remarcat în al doilea tur de scrutin când a început să înjure vedetele și influencerii că nu se aliniază pentru susținerea lui Nicușor Dan. A postat atunci un text violent și amenințător la adresa vedetelor: „Vă urmăresc. Vă caut și aveți cuvântul meu de onoare că vă prind.”

