Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist

Un nou scandal online a pornit dintr-un subiect neașteptat. O shaorma gratis i-a adus „față în față” pe polițistul Marian Godină și fostul politician USR, Andrei Cramitru.

Totul a început după ce, la o shaormerie din Brașov, s-a format o coadă uriașă atunci când administratorul a anunțat că oferă câte o shaorma gratuită. Caramitru a numit episodul drept „dovada unei mentalități de iobag leneș și prost”, iar replica lui Marian Godină nu s-a lăsat așteptată.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Godină a spus că a trecut personal pe lângă coadă și a observat că peste 90% dintre cei prezenți erau copii și adolescenți.

„Nu cred că niște copii care au stat la coadă pentru o shaorma gratis sunt dovada degradării unui popor. Sunt doar copii. Au ieșit cu prietenii, au făcut poze, au râs, s-au distrat. E fix ce am fi făcut toți la vârsta lor. Sau aproape toți.”

Polițistul a contrazis tonul lui Cramitru și a susținut că reacția acestuia e exagerată și nedreaptă.

„Dacă acceptarea unei gratuități e semn de „iobăgie”, atunci ar trebui să ne uităm câte cadouri corporatiste, mostre, 1+1 gratis și degustări acceptăm cu toții, cu mare bucurie. Nu cred că au stat copiii ăia la coadă pentru că le ghiorlăiau mațele de foame sau pentru că n-aveau ce mânca acasă. Dacă nu erau acolo, probabil erau prin mall.”

