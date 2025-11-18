Prima pagină » Actualitate » Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin, transformată într-o poveste de Crăciun de o familie de români întoarsă din Germania

Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin, transformată într-o poveste de Crăciun de o familie de români întoarsă din Germania

18 nov. 2025, 22:31, Actualitate
Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin, transformată într-o poveste de Crăciun de o familie de români întoarsă din Germania

Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin a fost transformată într-o poveste de Crăciun, iar responsabilii sunt chiar membrii unei familii întoarse recent din Germania. Astfel, ei s-au asigurat că toți vor avea sărbători de neuitat.

O familie din Drobeta-Turnu Severin a transformat scara blocului într-o poveste de iarnă. Încă de la intrarea în bloc, locatarii sunt întâmpinați de decorațiuni și melodii de Crăciun. Scara este acum un loc strălucitor, plin de ornamente și luminițe.

Această Inițiativă i-a aparținut unei familii de români întoarsă recent din Germania, care a decis le facă o bucurie vecinilor și răspândească spiritul Crăciunului pe toată scara.

Adela Ilie este inițiatoarea proiectului. Aceasta, alături de familia ei, a trăit în ultimii ani în Germania, unde a văzut cum își decorează, an de an, nemții casele. Și, astfel, ea a decis aducă bucuria în scara blocului din Drobeta-Turnu Severin, acolo unde locuiește alături de familie.

În Germania am dat cumva exemplu acolo nemților prin cum aranjam de fiecare dată pentru fiecare sărbătoare și, reîntorcându-ne acasă, ne-am gândit același lucru și cred ne-a reușit în mare măsură”, a declarat femeia, pentru Știrile Pro TV.

Vecinii din bloc s-au arătat încântați de noua atmosferă și s-au bucurat vadă scara loc de bloc are o nouă înfățișare de Crăciun.

Toată lumea e fericită, când intri în scară și vezi minunăția asta te încarci cu energie pozitivă”, a spus o vecină, pentru sursa citată mai sus.

Deși mai sunt câteva săptămâni până la Crăciun, românii au intrat deja, se pare, în spiritul sărbătorilor de iarnă.

