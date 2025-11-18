Scene ireale la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii

Scene absolut ireale la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii, cărându-și pumni, palme și trăgându-se de păr.

Astfel, în videoclipul publicat de Tibi Duțu (basist la trupa Iris), cu descrierea „Deja se simte spiritul sărbătorilor! Gospodinele se întrec în toate cele…”, se poate vedea cum o femeie în geacă albă trage de păr altă femeie, moment în care a izbucnit și conflictul dintre cele două, fără a mai ține cont de oamenii din jur. Din fericire, bătaia a fost rapid oprită de martori, care au reușit să le despartă pe cele două femei.

Peste 100.000 de oameni la deschiderea Târgului de Cr ăciun din Craiova

Lia Olguța Vasilescu, Primarul Craiovei, anunța pe 14 noiembrie că peste 100.000 de oameni au fost la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova.

Ediția din 2025 a Târgului de Crăciun din Craiova se desfășoară în mai multe zone-cheie ale orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park.

Pentru cei care doresc să îl viziteze, Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de spectacole, lumină, distracție și experiențe de sărbătoare.

De altfel, Craiova își reconfirmă statutul de una dintre cele mai spectaculoase destinații de Crăciun din România, atrăgând anual zeci de mii de turiști din țară și din străinătate.

