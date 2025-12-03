Prima pagină » Actualitate » Scene revoltătoare simulate de mascote la Târgul de Crăciun din Constanța

Scene revoltătoare simulate de mascote la Târgul de Crăciun din Constanța

Rene Pârșan
03 dec. 2025, 12:02, Actualitate

Târgul de Crăciun din Constanța a devenit subiect de revoltă publică, după ce mai multe mascote și personaje destinate copiilor au fost filmate imitând gesturi sexuale și acte de violență chiar în zona dedicată celor mici. Imaginile, distribuite masiv pe rețelele sociale, au stârnit furia părinților care au venit la târg în căutarea unei atmosfere de sărbătoare și s-au trezit în fața unui spectacol grotesc, conform stiripesurse.ro.

Publicația Constanța Info a semnalat incidentul.

„Nu e o glumă, nu e entertainment, nu e nimic amuzant în imaginile în care personaje pentru copii se transformă într-un spectacol grotesc. E rușinos, e ofensator și, mai grav, e o palmă dată părinților care își duc copiii la târg sperând să trăiască o clipă de sărbătoare adevărată, nu să fie martori la un circ obscen”, a transmis sursa citată.

Revoltă civică

Reacțiile criticilor converg în același punct: lipsa totală de supraveghere. Locuitorii întreabă cine a permis ca persoane care interpretează mascote pentru copii să se comporte astfel, fără ca vreun organizator sau responsabil al evenimentului să intervină.

Tot mai mulți cer ca organizatorii să explice public cum a fost posibil un asemenea derapaj și ce măsuri vor fi luate pentru a preveni repetarea unor episoade similare.

Oamenii care au văzut imaginile online solicită intervenția rapidă a autorităților locale și impunerea unor norme stricte pentru evenimentele publice.

Ei cer ca spațiile destinate copiilor să fie protejate și supravegheate corespunzător, pentru a evita transformarea lor în scene cu conținut nepotrivit sau vulgar.

Recomandarea autorului:

Crăciun horror în Constanța. Magia sărbătorilor, stricată de o clădire care stă să cadă, pe care au fost instalați ursuleți de pluș. Orașul e scandalizat

Recomandarea video

Citește și

DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
EXCLUSIV „Președintele nu are voie să facă asta! Scrie clar în Constituție. Se poate ajunge la suspendare”. Judecători CCR și juriști marcanți îl pun la zid pe Nicușor Dan pentru clipul în care joacă pentru Cătălin Drulă în Palatul Cotroceni. „Clipul este ilegal conform legislației electorale”
16:17
„Președintele nu are voie să facă asta! Scrie clar în Constituție. Se poate ajunge la suspendare”. Judecători CCR și juriști marcanți îl pun la zid pe Nicușor Dan pentru clipul în care joacă pentru Cătălin Drulă în Palatul Cotroceni. „Clipul este ilegal conform legislației electorale”
METEO Cum va fi vremea mâine, 4 decembrie. Temperaturile vor depăși media, iar maximele vor atinge și 15 grade
15:52
Cum va fi vremea mâine, 4 decembrie. Temperaturile vor depăși media, iar maximele vor atinge și 15 grade
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
O ciupercă de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă
VIDEO Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”
16:52
Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”
VIDEO Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
16:52
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
EXTERNE Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
16:51
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”
16:22
Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”
EXTERNE Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați
16:20
Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați
EXCLUSIV Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
16:14
Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  

Cele mai noi