Scene revoltătoare simulate de mascote la Târgul de Crăciun din Constanța

Târgul de Crăciun din Constanța a devenit subiect de revoltă publică, după ce mai multe mascote și personaje destinate copiilor au fost filmate imitând gesturi sexuale și acte de violență chiar în zona dedicată celor mici. Imaginile, distribuite masiv pe rețelele sociale, au stârnit furia părinților care au venit la târg în căutarea unei atmosfere de sărbătoare și s-au trezit în fața unui spectacol grotesc, conform stiripesurse.ro.

Publicația Constanța Info a semnalat incidentul.

„Nu e o glumă, nu e entertainment, nu e nimic amuzant în imaginile în care personaje pentru copii se transformă într-un spectacol grotesc. E rușinos, e ofensator și, mai grav, e o palmă dată părinților care își duc copiii la târg sperând să trăiască o clipă de sărbătoare adevărată, nu să fie martori la un circ obscen”, a transmis sursa citată.

Revoltă civică

Reacțiile criticilor converg în același punct: lipsa totală de supraveghere. Locuitorii întreabă cine a permis ca persoane care interpretează mascote pentru copii să se comporte astfel, fără ca vreun organizator sau responsabil al evenimentului să intervină.

Tot mai mulți cer ca organizatorii să explice public cum a fost posibil un asemenea derapaj și ce măsuri vor fi luate pentru a preveni repetarea unor episoade similare.

Oamenii care au văzut imaginile online solicită intervenția rapidă a autorităților locale și impunerea unor norme stricte pentru evenimentele publice.

Ei cer ca spațiile destinate copiilor să fie protejate și supravegheate corespunzător, pentru a evita transformarea lor în scene cu conținut nepotrivit sau vulgar.

Recomandarea autorului:

Crăciun horror în Constanța. Magia sărbătorilor, stricată de o clădire care stă să cadă, pe care au fost instalați ursuleți de pluș. Orașul e scandalizat