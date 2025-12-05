Prima pagină » Actualitate » Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

05 dec. 2025, 10:40, Actualitate
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toată țara, mai ales în nord, vest și centru, indică prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

În ce privește vremea pentru Crăciunul 2025 și Revelionul 2026, meteorologii estimează acum temperaturi peste cele obișnuite datei din calendar.

Cât despre precipitații, acestea vor lipsi până spre finalul anului, urmând ca apoi să fie în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Până la finalul anului, precipitațiile vor lipsi, urmând ca mai apoi să fie în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 8-15 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Cantitățile de precipitații vor lipsi la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Ploile vor fi absente în toată țara.

Vremea în săptămâna 22-29 decembrie

În săptămâna de Crăciun, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile, astfel că vremea va fi caldă. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Și în săptămâna de Revelion 2026, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar în nord-vestul țării vor lipsi.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”
11:30
Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”
ULTIMA ORĂ Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
11:24
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
SPORT În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
11:18
În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
UTILE Locul din casă în care nu trebuie să asamblezi niciodată Bradul de Crăciun. Cum îi poți prelungi „viața” până la Bobotează
11:01
Locul din casă în care nu trebuie să asamblezi niciodată Bradul de Crăciun. Cum îi poți prelungi „viața” până la Bobotează
VIDEO Imagini incredibile. Un Mercedes zboară peste un sens giratoriu în Oradea. Unde a aterizat și ce a pățit șoferul
10:51
Imagini incredibile. Un Mercedes zboară peste un sens giratoriu în Oradea. Unde a aterizat și ce a pățit șoferul
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură. Care fasole este toxică atunci când este mâncată crudă?
EXTERNE Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
11:20
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
VIDEO Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
11:16
Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
ACTUALITATE Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
11:13
Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
VIDEO Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”
11:00
Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”
ULTIMA ORĂ Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari
10:58
Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari
Gândul de Vreme Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră
10:44
Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră

Cele mai noi