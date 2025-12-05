Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toată țara, mai ales în nord, vest și centru, indică prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

În ce privește vremea pentru Crăciunul 2025 și Revelionul 2026, meteorologii estimează acum temperaturi peste cele obișnuite datei din calendar.

Cât despre precipitații, acestea vor lipsi până spre finalul anului, urmând ca apoi să fie în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 8-15 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Cantitățile de precipitații vor lipsi la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Ploile vor fi absente în toată țara.

Vremea în săptămâna 22-29 decembrie

În săptămâna de Crăciun, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile, astfel că vremea va fi caldă. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Și în săptămâna de Revelion 2026, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar în nord-vestul țării vor lipsi.

