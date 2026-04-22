Crimă în București. Un cetățean german a omorât o femeie de 30 de ani într-un apartament din Sectorul 3

O crimă a avut loc într-o locuință din București, Sectorul 3. Un cetățean german, în vârstă de 86 de ani, a omorât o femeie de 30 de ani. Decesul a survenit, potrivit informațiilor, în urma unor lovituri cu o cârjă.

Cetățeanul german în vârstă de 86 de ani, Mausolf Heniz Jurgens, pe fondul unui conflict spontan, a atacat cu o cârjă o femeie de 30 de ani, Trandafir Florina Daniela Valentina. Bărbatul venise la adresa din București, din Drumul Gura Caliței, la casa tinerei. În urma discuțiilor contradictorii, bărbatul i-a aplicat lovituri cauzatoare de moarte, arată G4media.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a aplicat manevre de resuscitare, însă organismul tinerei cedase.

Ce a mărturisit bărbatul

Bărbatul de 86 de ani se află în custodia autorităților. El a declarat că femeie în vârstă de 30 de ani ar fi urcat peste el și ar fi încercat să îl rănească. Pentru a o îndepărta pe femeie, bărbatul susține că s-a folosit de cârjă, obiect pe care l-ar fi folosit pentru a o sugruma. Alte date indică faptul că femeia ar fi fost cunoscută de oamenii legii ca fiind o persoană consumatoare de substanțe interzise. De asemenea, ea ar fi manifestat un comportament agresiv după consumul de droguri, scrie Antena 3 CNN.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ