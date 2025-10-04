Prima pagină » Tehnologie » WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune

WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 13:11, Tehnologie
WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune
Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

WhatsApp, cea mai folosită aplicație de comunicare din lume, urmează să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas.

Din 2009, de când există, WhatsApp a fost legată strict de numărul de telefon. Numele de utilizator ar putea reprezenta o alternativă la acestea, oferind atât o modalitate mai simplă de socializare, cât și un plus de confidențialitate.

Concret, aplicația include acum un link la Settings, pe care utilizatorii îl pot folosi pentru a-și rezerva numele dorit înainte de lansarea oficială. Pentru a-ți rezerva numele se va ține cont de o serie de contiții.

Pe o parte, ar putea reprezenta o cale pentru personalități să evite un eventual furt de identitate. Pe de altă parte, WhatsApp ar putea vinde această opțiune celor care doresc să beneficieze de nume deosebite sau cât mai scurte.

Numele de utilizator nu poate începe cu „www” și trebuie să conțină cel puțin o literă.Chiar dacă există multe idicii, Meta încă nu a confirmat această facilitate, astfel că nu se știe când va deveni disponibil suportul pentru numele de utilizator.

