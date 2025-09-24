SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunțat că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, informații clare despre activitatea acestora.

Datele vor cuprinde indicatori de calitate, rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor.

”Indicatorii de performanţă nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi a fiecărui şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu”, susţine Rogobete.

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate”

”Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate faţă de pacienţi, faţă de personalul medical şi faţă de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată.

Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligaţia de a publica periodic, pe site-urile unităţilor, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc”, a afirmat Alexandru Rogobete, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Transparența activității, regulă obligatorie pentru spitale

Oficialul a menționat că măsura este stabilită prin ordin al ministrului Sănătăţii şi reprezintă o schimbare majoră în ceea ce privește transparenţa activității în spitalele publice, care nu mai este opţională, ci o regulă obligatorie.

”Managerii trebuie să facă cunoscute informaţiile despre activitatea medicală, economică şi administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanţă pentru ei şi pentru şefii de secţie.

În mod regulat, vor fi afişate numărul de transferuri către alte unităţi şi serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a arătat ministrul Sănătăţii.

Vor fi făcute publice date care se referă la indicatori de calitate: rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, procentul de reinternări la 48 de ore după externare, procentul de pacienţi internaţi şi apoi transferaţi într-un alt spital în primele 72 de ore, gradul de satisfacţie al pacienţilor, dar şi date financiare: venituri totale ale spitalului, venituri realizate în baza contractului cu CNAS, venituri de la bugetul de stat, venituri din proiecte cu finanţare nerambursabilă, venituri din servicii medicale acordate contra cost, cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi şi dezinfectanţi, date de utilizare a serviciilor: numărul de spitalizări continue, numărul de spitalizări de zi, durata medie de spitalizare, rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), numărul de consultaţii efectuate în ambulatoriul integrat, meniul zilnic, detaliat pe regimuri.

