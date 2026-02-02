Școli închise și cursuri mutate online din cauza zăpezii în mai multe județe din țară

Cursurile au fost suspendate sau mutate în online în mai multe școli din patru județe ale țării, ca urmare a ninsorilor și a temperaturilor foarte scăzute.

Ministerul Educației a anunțat că programul școlar a fost afectat în cinci unități de învățământ, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Situațiile au fost raportate în județele Vâlcea, Dolj, Mehedinți și Argeș.

Potrivit instituției, în patru dintre cele cinci școli cursurile au avut loc în format online. Într-o unitate de învățământ, cursurile au fost suspendate complet din cauza drumurilor înzăpezite. Orele vor fi recuperate ulterior, conform deciziilor luate la nivel local.

Meteorologii au emis un Cod galben de ger pentru 28 de județe și pentru municipiul București. Avertizarea este valabilă de luni, de la ora 10:00, până marți dimineața.

