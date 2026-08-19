Prima pagină » Actualitate » O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară

O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară

O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Motorina s-a scumpit din nou miercuri, 19 august, în București și în alte orașe mari din România. Cel mai mic preț din țară a ajuns la 10,02 lei/litru, după ce marți, 18 august, coborâse până la 9,99 lei. Benzina și-a păstrat cele mai mici prețuri din ziua precedentă.

În București, motorina s-a scumpit cu 9 bani și a ajuns la 10,14 lei/litru. Benzina pornește de la 9,51 lei/litru. Între orașele București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, datele Peco Online arată că motorina în Cluj-Napoca ar avea cel mai mic tarif, de 10,09 lei/litru. Altfel, datele Peco Online arată că Timișoara ar avea cel mai mic preț per litru la benzină, și anume de 9,48 lei/litru.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară

O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Sursă foto: Shutterstock

Prețurile carburanților în București

Cea mai ieftină benzină din București costă 9,51 lei/litru, iar prețul este neschimbat față de marți, 18 august. Benzina costă 9,54 lei/litru la două stații Socar și 9,55 lei/litru la Rompetrol. La OMV, MOL și Lukoil, prețul este de 9,57 lei/litru.

Pe de altă parte, motorina s-a scumpit în București cu 9 bani. Cel mai mic preț este de 10,14 lei/litru, la Petrom și unele stații Socar. La MOL, prețul a crescut cu 15 bani, de la 10,05 la 10,20 lei/litru, astăzi. Petrom și Socar vând motorina cu 10,14 lei/litru, iar la Rompetrol și OMV, prețul este de 10,20 lei. Lukoil are cel mai mare tarif, de 10,40 lei/litru, cu 5 bani mai mult decât ieri.

Tarifele carburanților în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Timișoara are, astăzi, cel mai mic tarif al litrului de benzină, de 9,48 lei/litru, la Socar. Un litru de benzină costă de la 9,49 lei în Cluj-Napoca. În Iași și Constanța, prețul litrului de benzină pornește de la 9,51 lei.

Prețul motorinei este mai mare și în celelalte orașe mari din țară. În Cluj-Napoca, prețul minim a ajuns la 10,09 lei/litru. În Timișoara, motorina costă cel puțin 10,10 lei. În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 10,14 lei/litru.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
11:17
Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
ULTIMA ORĂ Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
11:11
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
NEWS ALERT Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
10:49
Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
NEWS ALERT Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
10:42
Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
Gândul de Vreme Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:42
Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
REACȚIE Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
10:30
Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Ce se întâmplă doctore
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre vitamina D și vitamina D3?
ACUZAȚII Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
11:01
Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului
10:25
Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului
SCANDALOS O adolescentă din Oradea era să își piardă o parte din buză după o injecție cu acid hialuronic. Procedura, făcută de o femeie fără pregătire medicală
10:17
O adolescentă din Oradea era să își piardă o parte din buză după o injecție cu acid hialuronic. Procedura, făcută de o femeie fără pregătire medicală
REACȚIE Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
10:03
Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
FLASH NEWS CNN: Iranul pierde controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta secretă prin care statele din Golf scot petrolul încercând să evite presiunile Teheranului
09:39
CNN: Iranul pierde controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ruta secretă prin care statele din Golf scot petrolul încercând să evite presiunile Teheranului

Cele mai noi

Trimite acest link pe