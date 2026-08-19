Motorina s-a scumpit din nou miercuri, 19 august, în București și în alte orașe mari din România. Cel mai mic preț din țară a ajuns la 10,02 lei/litru, după ce marți, 18 august, coborâse până la 9,99 lei. Benzina și-a păstrat cele mai mici prețuri din ziua precedentă.

În București, motorina s-a scumpit cu 9 bani și a ajuns la 10,14 lei/litru. Benzina pornește de la 9,51 lei/litru. Între orașele București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, datele Peco Online arată că motorina în Cluj-Napoca ar avea cel mai mic tarif, de 10,09 lei/litru. Altfel, datele Peco Online arată că Timișoara ar avea cel mai mic preț per litru la benzină, și anume de 9,48 lei/litru.

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Prețurile carburanților în București

Cea mai ieftină benzină din București costă 9,51 lei/litru, iar prețul este neschimbat față de marți, 18 august. Benzina costă 9,54 lei/litru la două stații Socar și 9,55 lei/litru la Rompetrol. La OMV, MOL și Lukoil, prețul este de 9,57 lei/litru.

Pe de altă parte, motorina s-a scumpit în București cu 9 bani. Cel mai mic preț este de 10,14 lei/litru, la Petrom și unele stații Socar. La MOL, prețul a crescut cu 15 bani, de la 10,05 la 10,20 lei/litru, astăzi. Petrom și Socar vând motorina cu 10,14 lei/litru, iar la Rompetrol și OMV, prețul este de 10,20 lei. Lukoil are cel mai mare tarif, de 10,40 lei/litru, cu 5 bani mai mult decât ieri.

Tarifele carburanților în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Timișoara are, astăzi, cel mai mic tarif al litrului de benzină, de 9,48 lei/litru, la Socar. Un litru de benzină costă de la 9,49 lei în Cluj-Napoca. În Iași și Constanța, prețul litrului de benzină pornește de la 9,51 lei.

Prețul motorinei este mai mare și în celelalte orașe mari din țară. În Cluj-Napoca, prețul minim a ajuns la 10,09 lei/litru. În Timișoara, motorina costă cel puțin 10,10 lei. În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 10,14 lei/litru.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ