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Carburanții se scumpesc din nou la 48 de ore după marea ieftinire fiscală. Cât costă un litru de motorină

Carburanții se scumpesc din nou la 48 de ore după marea ieftinire fiscală. Cât costă un litru de motorină
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Carburanții se scumpesc din nou la 48 de ore după marea ieftinire fiscală. MOL, Rompetrol și Socar au majorat prețul motorinei cu 15 bani pe litru, iar scumpirea vine după reducerea accizei cu 20%. Majorarea a fost aplicată, deja, la prima oră a zilei de marți, 18 august.

OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 15 bani pe litru încă de luni. După scumpirile de marți, 18 august, un litru de motorină costă 10,2 lei la Rompetrol, MOL și OMV. Socar vinde motorina cu 10,14 lei/l în două stații din București, la același nivel ca în benzinăriile Petrom. Într-o altă stație, prețul ajunge la 10,19 lei/l.

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Carburanții se scumpesc din nou la 48 de ore după marea ieftinire fiscală. Cât costă un litru de motorină

Carburanții se scumpesc din nou la 48 de ore după marea ieftinire fiscală. Sursă foto: Shutterstock

În stațiile Lukoil, motorina se vinde la un preț mai ridicat, cu 10,35 lei/l. Compania nu a mai modificat prețul de duminică. Reducerea aplicată a fost de 53 de bani/l, sub cea de 68 de bani/l operată de OMV Petrom, MOL și Socar. Benzina se vinde la același tarif, arată profit.ro.

România rămâne în prima jumătate a clasamentului european privind prețul motorinei. Țara a coborât de pe locul 8 pe locul 12. Prețul mediu a scăzut la 1,91 euro/litru.

Acciza la motorină va fi redusă de două ori pe lună în următoarele trei luni. Reducerile vor varia între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor Platts și a prețurilor la pompă. Prima reducere s-a aplicat de duminică, deoarece intervalul 1-15 august a fost exceptat.

Cât costă litrul de benzină

Cea mai ieftină benzină din București costă 9,51 lei/l. Prețul este practicat în stațiile Petrom și la Socar, pe strada Vasile Lascăr. În celelalte stații Socar, benzina costă 9,54 lei/l. Cea mai scumpă benzină este vândută în stațiile OMV și Lukoil, la 9,57 lei/l. Prețul este cu doar 11 bani sub recordul de 9,68 lei/l, atins la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie.

Acciză la motorină: ieftinire cu 68 de bani per litru

Ministerul Finanțelor anunțase că reduce cu 20% acciza la motorină între 16 și 31 august 2026, ceea ce însemna o scădere a tarifului per litru cu până la 68 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, economia putea ajunge la aproximativ 34 de lei.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale.

În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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