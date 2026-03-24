Topul mașinilor electrice care au cea mai mare autonomie, acum, în 2026. Ce spun experții auto

Experții auto au întocmit o listă cu autoturismele electrice care au cea mai mare autonomie din Marea Britanie. Pe măsură ce prețurile petrolului continuă să fluctueze, în urma crizei din Orientul Mijlociu, tot mai multe persoane caută alternative. Pe listă nu se află vreun model Tesla sau Audi.

Având în vedere criza din Orientul Mijlociu care a dus la o creștere vertiginosă a prețului petrolului, așa cum se poate observa de la o zi la alta, tot mai mulți oameni iau în considerare opțiunea de a conduce mașini electrice. În acest sens, un aspect important care nu ar trebui să fie ignorat sub nicio formă reprezintă autonomia unui astfel de vehicul. Este un aspect îndelung discutat de mulți experți auto, în ultimii 15 ani.

În ciuda miilor de puncte de încărcare din Marea Britanie, autonomia este încă un mare semn de întrebare pentru potențialii cumpărători de mașini electrice. ”Which?” a întocmit o listă cu vehiculele electrice (EV) cu cea mai mare autonomie, la momentul actual. Pe listă nu sunt incluse, în schimb, mașini Tesla sau Audi. ”Which?” a spus că evaluarea a avut loc în funcție de cea mai mare autonomie „pe baza versiunilor fiecărui model cu cea mai mare opțiune de baterie”, scrie Express.co.uk.

Ce mașini electrice au cea mai mare autonomie

Locul 1 este ocupat de Volvo EX60 din Suedia, cu un preț de 64.860 de lire sterline, care are o autonomie de 800 de kilometri în versiunea P12 AWD.

Locul 2 este ocupat de BMW iX3 50 xDrive, care are o autonomie de 800 de kilometri. Vehiculul este vândut la prețul de 58.755 de lire sterline.

Pe locul 3 se află Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line Premium Saloon, cu un preț de 112.620 de lire sterline și o autonomie de 780 de kilometri.

Ce se întâmplă pe piața mașinilor electrice din Marea Britanie

”Deși există acum o gamă vastă de mașini electrice în toate categoriile de preț din care cumpărătorii britanici pot alege, există îngrijorări că acestea ar putea să nu devină populare suficient de repede, pe măsură ce timpul se apropie până la interdicția mașinilor pe benzină și motorină din Marea Britanie în 2030.

SMMT (Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule) monitorizează industria auto din Regatul Unit și oferă actualizări cu privire la aspecte importante, cum ar fi cifrele și tendințele vânzărilor. Aceștia au afirmat că sunt necesare modificări la mandatul privind vehiculele cu emisii zero (ZEV)”, menționează sursa citată.

Aceștia au spus că mandatul trebuie „revizuit”. Motivul este cât se poate de simplu. Experții avertizează că există o discrepanță între numărul de mașini electrice existente și câți oameni le doresc. Într-o declarație acordată ziarului Express, Steve Walker de la Auto Express a susținut că există „o nepotrivire între cerere și ofertă”.

„Problema principală este o neconcordanță între cerere și ofertă. Mandatul ZEV îi împinge pe producători să crească rapid oferta de vehicule electrice, dar cererea consumatorilor nu a recuperat complet decalajul”, a spus Steve Walker.

