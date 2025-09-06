Se anunță o toamnă fierbinte. Politica de austeritate a Guvernului Bolojan a reușit o performanță rară. În vreme ce polarizarea societății constituie un fenomen de ani de zile, măsurile fiscale au nemulțumit mai toate categoriile sociale: de la mame la studenți, de la polițiști la pensionari, de la profesori la magistrați sau funcționari publici (fac excepție, desigur, beneficiarii pensiilor speciale). Toți și-au dat același loc de întâlnire: în fața Palatului Victoria, chiar sub ferestrele lui Ilie Bolojan.

Preambulul valului de proteste a avut loc încă din timpul verii, studenții, sindicaliștii sau magistrații arătând că sunt bine organizați, dar și că au o motivație comună.

România fierbe! Sindicaliștii au protestat toată vara, la peste 40 de grade

Profesorii, studenții și sindicaliștii din mai multe domenii nu s-au lăsat intimidați de temperaturile toride, ieșind în stradă zile în șir, în mai multe orașe din țară. Tot la începutul verii, în iunie, s-au pichetat sediile ANAF din mai multe orașe din țară, funcționarii publici fiind nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvern.

În luna iulie, valul de protest a luat amploare, deși termometrele arătau peste 40 de grade la umbră. Mai exact, sute de sindicalişti de la Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, împreună cu Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România și Federația Națională a Muncii, membre ale Confederației Sindicale Naționale Meridian, au organizat mitinguri de protest în Piața Victoriei din Capitală.

Armata profesorilor. Peste 30.000 de cadre didactice protestează, luni, la București

Peste 30.000 de cadre didactice venite din toată țara vor protesta, luni 8 septembrie, în Capitală, chiar în ziua care marchează deschiderea oficială a noului an școlar. Profesorii au în spate logistica și experiența unuia din cele mai mari centrale sindicale din țară, Blocul Național Sindical. BNS și-a exprimat întreaga solidaritate cu manifestațiile de protest organizate de cadrele didactice din întreaga țară – membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.), ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

Momentan, președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj personal profesorilor, însă a declarat că va merge împreună cu familia la festivitatea de deschidere, în prima zi de școală, pentru a-și conduce fetița la cursuri.

Studenții se alătură protestelor profesorilor din prima zi de școală

După tăierea mai multor categorii de burse de către Guvern, studenții s-au mobilizat și au protestat zile la rând încă din luna iunie, mai ales în marile centre urbane ca București sau Timișoara.

Vineri, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a confirmat că se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar. Studenții se declară nemulțumiți de „măsurile de austeritate” impuse de Guvern, ce afectează întregul sistem de educaţie.

ANOSR reclamă că, în pofida demersurilor repetate ale studenţilor, profesorilor şi elevilor, inclusiv prin proteste în stradă, prin care semnalau „absurditatea măsurilor de austeritate adoptate”, fără „consultări şi fără „justificări”, factorii de decizie „continuă să ignore solicitările”, dând dovadă de „lipsă de interes” faţă de nevoile cu care se confruntă sistemul de învăţământ, dar şi faţă de „efectele negative” pe care le vor provoca aceste măsuri, afirmă studenţii într-un comunicat de presă.

Studenţii solicită imperios revenirea la alocarea fondului de burse şi acordarea acestora pe durata întregului an calendaristic, creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5% şi abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele. Judecătorii și procurorii protestează pe termen nelimitat până se abrogă legea pensiilor La rândul lor, magistrații au declanșat grevă generală la nivel național, instanțele fiind blocate de aproape o lună de zile în urma anunțării măsurilor dure incluse în anunțata reformă a pensiilor magistrațiilor. Practic, spre finalul lunii august, oamenii din sistemul de justiție au anunțat măsuri extreme de protest. Mai multe instanţe şi structuri de Parchet din ţară au anunţat public că îşi suspendă activitatea cu unele excepţii.

Magistratii au hotărât ca activitatea să se desfăşoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la ceea ce ei numesc riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat. Protestul va fi menţinut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către iniţiatori, subliniază magistrații protestatari.

Sindicatele din administrația publică se mobilizează

Nici sindicatele din administrația publică, reprezentând diverse categorii de bugetari, nu pierd vremea. Acestea au anunțat, joi 4 septembrie, declanşarea unor acţiuni comune de protest.

”Federaţiile sindicale semnatare anunţă declanşarea unor acţiuni comune de protest împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate «Administraţie publică» şi atrag atenţia că măsurile promovate «pe persoană fizică», mai exact «.REFORMA MEA», creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”, au transmis sindicaliştii din administraţia publică.

Organizațiile sindicale care sunt decise să declanșeze și să gestioneze protestele acestei toamne sunt: Federația Columna-Scor

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA

Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală

Federaţia Nationala a Sindicatelor din Administratia Locala SEDLEX

Federaţia PUBLISIND

Federația Sindicatelor Democratice din România

Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORŢA LEGII. Ce urmează În acest context complicat, se poate estima că toate acțiunile menționate sunt doar debutul unei lungi toamne fierbinți. Deși nu au anunțat încă un calendar concret de proteste, este de așteptat ca sindicatele polițiștilor, foarte vocale în toate momentele de criză economică, să se mobilizeze exemplar. O abordare similară este de așteptat și în cazul cadrelor medicale medii, afectate la rândul lor de măsurile de austeritate decise de Executiv. Rămâne de văzut dacă și numeroșii pensionari afectați de tăierea pensiilor, odată cu impunerea CASS la toate pensiile care depășesc 3000 lei, se vor organiza într-o acțiune comună.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI