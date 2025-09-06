Prima pagină » Actualitate » Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă

Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă

06 sept. 2025, 08:00, Actualitate
Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
Galerie Foto 6

Se anunță o toamnă fierbinte. Politica de austeritate a Guvernului Bolojan a reușit o performanță rară. În vreme ce polarizarea societății constituie un fenomen de ani de zile, măsurile fiscale au nemulțumit mai toate categoriile sociale: de la mame la studenți, de la polițiști la pensionari, de la profesori la magistrați sau funcționari publici (fac excepție, desigur, beneficiarii pensiilor speciale). Toți și-au dat același loc de întâlnire: în fața Palatului Victoria, chiar sub ferestrele lui Ilie Bolojan. 

Preambulul valului de proteste a avut loc încă din timpul verii, studenții, sindicaliștii sau magistrații arătând că sunt bine organizați, dar și că au o motivație comună.

România fierbe! Sindicaliștii au protestat toată vara, la peste 40 de grade

Profesorii, studenții și sindicaliștii din mai multe domenii nu s-au lăsat intimidați de temperaturile toride, ieșind în stradă zile în șir, în mai multe orașe din țară. Tot la începutul verii, în iunie, s-au pichetat sediile ANAF din mai multe orașe din țară, funcționarii publici fiind nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvern.

În luna iulie, valul de protest a luat amploare, deși termometrele arătau peste 40 de grade la umbră. Mai exact, sute de sindicalişti de la Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, împreună cu Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România și Federația Națională a Muncii, membre ale Confederației Sindicale Naționale Meridian, au organizat mitinguri de protest în Piața Victoriei din Capitală.

Colapsul școlii românești. Profesorii strigă

Colapsul școlii românești. Profesorii strigă „CATALOGUL” disperării în poarta Ministerului Educației

Armata profesorilor. Peste 30.000 de cadre didactice protestează, luni, la București

Peste 30.000 de cadre didactice venite din toată țara vor protesta, luni 8 septembrie, în Capitală, chiar în ziua care marchează deschiderea oficială a noului an școlar. Profesorii au în spate logistica și experiența unuia din cele mai mari centrale sindicale din țară, Blocul Național Sindical. BNS și-a exprimat întreaga solidaritate cu manifestațiile de protest organizate de cadrele didactice din întreaga țară – membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.), ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

Momentan, președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj personal profesorilor, însă a declarat că va merge împreună cu familia la festivitatea de deschidere, în prima zi de școală, pentru a-și conduce fetița la cursuri.

Studenții se alătură protestelor profesorilor din prima zi de școală

După tăierea mai multor categorii de burse de către Guvern, studenții s-au mobilizat și au protestat zile la rând încă din luna iunie, mai ales în marile centre urbane ca București sau Timișoara.

Vineri, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a confirmat că se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar. Studenții se declară nemulțumiți de „măsurile de austeritate” impuse de Guvern, ce afectează întregul sistem de educaţie.

Elevii şi studenţii PROTESTEAZĂ duminică, în Capitală

ANOSR reclamă că, în pofida demersurilor repetate ale studenţilor, profesorilor şi elevilor, inclusiv prin proteste în stradă, prin care semnalau „absurditatea măsurilor de austeritate adoptate”, fără „consultări şi fără „justificări”, factorii de decizie „continuă să ignore solicitările”, dând dovadă de „lipsă de interes” faţă de nevoile cu care se confruntă sistemul de învăţământ, dar şi faţă de „efectele negative” pe care le vor provoca aceste măsuri, afirmă studenţii într-un comunicat de presă.
Studenţii solicită imperios revenirea la alocarea fondului de burse şi acordarea acestora pe durata întregului an calendaristic, creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5% şi abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

Judecătorii și procurorii protestează pe termen nelimitat până se abrogă legea pensiilor

La rândul lor, magistrații au declanșat grevă generală la nivel național, instanțele fiind blocate de aproape o lună de zile în urma anunțării măsurilor dure incluse în anunțata reformă a pensiilor magistrațiilor. Practic, spre finalul lunii august, oamenii din sistemul de justiție au anunțat măsuri extreme de protest. Mai multe instanţe şi structuri de Parchet din ţară au anunţat public că îşi suspendă activitatea cu unele excepţii.

Magistratii au hotărât ca activitatea să se desfăşoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la ceea ce ei numesc riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat. Protestul va fi menţinut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către iniţiatori, subliniază magistrații protestatari.

Sindicatele din administrația publică se mobilizează

Nici sindicatele din administrația publică, reprezentând diverse categorii de bugetari, nu pierd vremea. Acestea au anunțat, joi 4 septembrie, declanşarea unor acţiuni comune de protest.
”Federaţiile sindicale semnatare anunţă declanşarea unor acţiuni comune de protest împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate «Administraţie publică» şi atrag atenţia că măsurile promovate «pe persoană fizică», mai exact «.REFORMA MEA», creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”, au transmis sindicaliştii din administraţia publică.

Organizațiile sindicale care sunt decise să declanșeze și să gestioneze protestele acestei toamne sunt:

  • Federația Columna-Scor
  • Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA
  • Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală
  • Federaţia Nationala a Sindicatelor din Administratia Locala SEDLEX
  • Federaţia PUBLISIND
  • Federația Sindicatelor Democratice din România
  • Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORŢA LEGII.

Ce urmează

În acest context complicat, se poate estima că toate acțiunile menționate sunt doar debutul unei lungi toamne fierbinți. Deși nu au anunțat încă un calendar concret de proteste, este de așteptat ca sindicatele polițiștilor, foarte vocale în toate momentele de criză economică, să se mobilizeze exemplar. O abordare similară este de așteptat și în cazul cadrelor medicale medii, afectate la rândul lor de măsurile de austeritate decise de Executiv. Rămâne de văzut dacă și numeroșii pensionari afectați de tăierea pensiilor, odată cu impunerea CASS la toate pensiile care depășesc 3000 lei, se vor organiza într-o acțiune comună.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Citește și

ACTUALITATE 6 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Roger Waters împlinește 82 de ani/ Moare Burt Reynolds
07:15
6 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Roger Waters împlinește 82 de ani/ Moare Burt Reynolds
EXCLUSIV Piedone confirmă că reintră în viața politică: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid. Va fi un partid al cetățenilor”
07:05
Piedone confirmă că reintră în viața politică: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid. Va fi un partid al cetățenilor”
EXCLUSIV Poliția a descoperit primele rețele de traficanți de droguri printre NEPALEZI. Ce fel de substanțe cumpără livratorii asiatici din București
07:00
Poliția a descoperit primele rețele de traficanți de droguri printre NEPALEZI. Ce fel de substanțe cumpără livratorii asiatici din București
ACTUALITATE Incendiu de vegetație în Giurgiu, provocat de o afumătoare: 11 gospodării au fost cuprinse de flăcări
22:34
Incendiu de vegetație în Giurgiu, provocat de o afumătoare: 11 gospodării au fost cuprinse de flăcări
ACTUALITATE Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”
17:22
Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Evz.ro
Cele mai mari escrocherii din istorie. Au ruinat milioane de vieți
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
S-ar duce sau nu Volodimir Zelenki la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin?
METEO Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
07:52
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial
07:30
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Revoluția POPULISMULUI de dreapta /Valul generat de Trump și Meloni se extinde pe plan mondial
HOROSCOP Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire
07:18
Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap să le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire
CULTURĂ Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC din Muzeul Drents
07:03
Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC din Muzeul Drents
ISTORIE Cele 12 TEMPLE grecești dedicate zeilor olimpieni pe care trebuie să le viziteze orice turist român pasionat de „Legendele Olimpului”
06:13
Cele 12 TEMPLE grecești dedicate zeilor olimpieni pe care trebuie să le viziteze orice turist român pasionat de „Legendele Olimpului”
SPORT România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”
01:10
România – Canada 0-3 | Eșec dur pentru tricolori, Mircea Lucescu nervos: „De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem, dar de unde?”