Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală

Specialiștii din domeniul auto prevestesc sfârșitul schimbătorului de viteze, mai ales că acum mai puțin de un sfert dintre mașinile noi, disponibile în showroom-uri, mai au transmisie manuală. Mai mult, vehiculele electrice vor elimina complet această opțiune, până la finele deceniului.

Conform unui studiu recent, realizat de CarGurus*, doar 67 din 292 de modele noi vândute în Marea Britanie mai au cutie manuală, față de 197 acum zece ani, când două treimi dintre mașinile noi aveau schimbător de viteze. Acum, 225 de modele sunt disponibile exclusiv cu transmisie automată, față de 197 în 2025, iar declinul este constant și accelerat, scrie Daily Mail.

Studiul arată că ritmul de dispariție s-a intensificat în ultimii doi ani: în 2024 existau 89 de modele cu cutie manuală, în 2025 numărul a scăzut la 82, iar în 2026 a ajuns la 67

De ce se renunță la cutia manuală, în favoarea celei automate

Toate vehiculele electrice au transmisie automată cu o singură treaptă, la fel și modelele hibridele, iar pe măsură ce producătorii își mută producția spre electrice, cutia manuală dispare automat din game.

De asemenea, expansiunea rapidă a mărcilor auto chinezești. BYD, Jaecoo și Omoda oferă împreună 15 modele noi pe piața britanică și niciunul nu are transmisie manuală. Așadar, aceste mărci câștigă rapid cotă de piață și, astfel, contribuie la reducerea procentului de modele cu cutie manuală.

La rândul lor, mărcile Fiat, Honda, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mini și Volvo s-au alăturat recent listei producătorilor care au eliminat complet cutia manuală. Alături de ele se află. Decel puțin doi ani, niciuna dintre ele nu vinde mașini cu schimbător manual

Când va dispărea definitiv schimbătorul de viteze

Potrivit specialiștilor, la ritmul de declin actual, cutiile manuale vor dispărea din mașinile noi până la sfârșitul acestui deceniu, iar interdicția de vânzare a mașinilor noi pe benzină și motorină, prevăzută pentru 2030 în Marea Britanie, va accelera și mai mult acest proces.

Totuși, unele mărci încearcă să păstreze senzația cutiei manuale prin soluții simulate, potrivit sursei citate. În acest sens, Honda, Hyundai și Toyota experimentează transmisii automate ajustate pentru a imita schimbarea vitezelor. Oferă o experiență apropiată, dar nu sunt acele cutii manuale tradiționale.

Modele noi de mașini care mai au cutie manuală acum, în 2026

Deocamdată, Dacia oferă cutie manuală pe întreaga gamă cu motor termic: Duster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway și Bigster. De asemenea, Ford mai are șase modele cu transmisie manuală, printre care Puma, Kuga și Mustang.

Hyundai, Kia, Skoda și Volkswagen oferă fiecare câte cinci modele cu transmisie manuală. Mazda păstrează cutia manuală pe MX-5, Mazda3, CX-30 și CX-5.

Și, evident, Porsche 911 și Toyota GR Yaris rămân referințele pentru pasionații de condus sportiv, având cutie manuală.

Piața second-hand, varianta pentru șoferii care mai vor cutie manuală

Directorul editorial al CarGurus UK, Chris Knapman, avertizează că șoferii care doresc cutie manuală vor trebui, cât mai curând, să se orienteze exclusiv spre mașini second-hand.

Piața mașinilor rulate oferă, în continuare, o gamă largă de modele cu transmisie manuală, de la hatchback-uri compacte la coupe-uri sportive.

*CarGurus este un site web de cercetare și cumpărături auto, care operează în SUA, Regatul Unit și Canada, ajutând clienții și dealerii de mașini să compare listele locale de mașini noi și folosite și ulterio să îi contacteze pe vânzători.

