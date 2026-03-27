Prima pagină » Actualitate » Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală

Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală

Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
Mai multe schimbări importante din Codul Rutier îi vizează pe șoferii din România, în acest an. Amenzile vor crește semnificativ, din vara acestui an, iar neplata lor poate duce direct la suspendarea permisului de conducere.

Astfel, începând cu 1 iulie 2026, punctul de amendă crește odată cu salariul minim brut pe economie, ceea ce înseamnă că valoarea unui punct-amendă va ajunge la aproape 216 lei, față de 202,5 lei în prezent, potrivit observatorulph.ro.

Pentru depășirea vitezei, amenda minimă va fi de aproximativ 432 lei și se acordă pentru 10 km/h peste limită. Amenda maximă pentru persoane fizice poate ajunge la 4.325 lei

Creșterea este de aproximativ 7% și se aplică tuturor sancțiunilor rutiere, indiferent de abatere.

Pentru depășirea vitezei:

  • 10–20 km/h peste limită: 432 – 648 lei;
  • 21–30 km/h: 865 – 1.081 lei;
  • peste 40 km/h: până la 4.325 lei.

Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis

Din acest an, conducătorii auto care nu își achită amenzile în termenul legal riscă suspendarea permisului de conducere, iar procedura drastică va fi una automatizată și conectată între Poliție și autoritățile locale, potrivit sursei citate.

Astfel, după expirarea termenelor de plată (15 zile pentru jumătate din minim și ulterior perioada legală de executare), în cazul în care amenda rămâne neachitată, se poate ajunge la suspendarea dreptului de a conduce.

În unele variante, perioada de suspendare este calculată proporțional cu suma restantă, iar asta înseamnă că amenzile mari neplătite pot lăsa șoferii fără permis pentru perioade mai lungi.

În ceea ce privește suspendarea permisului pentru neplată, măsura ar urma să fie aplicată din luna august a anului 2026, după implementarea sistemelor informatice necesare.

Un alt aspect important este acela că șoferii își pot recupera permisul imediat după achitarea datoriilor, suspendarea urmând să fie ridicată automat în sistem.

