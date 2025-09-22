Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar, în cadrul proiectului TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene.

Beneficiarii sunt persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, care vor primi sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces.

Sunt peste 4.307 beneficiari la nivel național și are o valoare totală de peste 210 milioane lei, iar peste 151 milioane dintre acestea provin din fonduri europene.

Ministrul Muncii, Solidarității Sociale, Tineretului și Familiei, Florin Manole, consideră programul o punte de legătură între persoanele cu nevoi diferite.

„Tehnologia poate face diferența dintre izolare și o viață independentă. Prin acest program oferim șansa reală la incluziune socială pentru mii de români cu dizabilități.”

Voucherele pot fi solicitate de persoanele încadrate într-un grad de handicap, cu certificat valabil, indiferent de vârstă.

Eligibilitatea se stabilește pe baza documentelor oficiale și a unei evaluări realizate de experți. În același mod vor fi identificate și tehnologiile potrivite fiecărui caz.

Documentul prevede și tehnologiile care vor fi finanțate prin aceste fonduri: saune rulante electrice sau manuale, cadre de mers, proteze și orteze; aparate auditive, display-uri și imprimante Braille, software de citire a ecranului sau de comunicare augmentativă; dispozitive pentru monitorizarea sănătății, mobilier adaptat, echipamente pentru auto-îngrijire și siguranță.

Voucherele au o valabilitate de 6 luni și pot fi cumpărate maxim 3 produse și 3 accesorii complementare. Alocarea tichetelor se va face prin înscriere pe platforma RNTAA – Registrul Național de Tehnologie Asistivă și de Acces, în baza certificatului de handicap, a recomandării medicului/specialistului și a fișei de evaluare a nevoilor.

Mai multe amănunte pot fi obținute accesând site-ul Ministerului Muncii.

