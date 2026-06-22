Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea o ședință, luni, 22 iunie, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor privind votul de învestitură al Guvernului Veștea. Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10:00.
Această reuniune va stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Cabinetului premierului desemnat Adrian Veștea.
Lista miniștrilor Cabinetului Veștea
Primul-ministru desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament „Programul de Guvernare” și lista miniștrilor cabinetului său. El a cerut un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.
Noul Guvern are cinci priorități imediate:
- Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;
- Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;
- Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;
- Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;
- Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).
Componența Cabinetului Veștea este următoarea:
- Adrian Veștea – prim-ministru (PNL);
- Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD);
- Alina Gorghiu – vicepremier (PNL);
- Diana Morar – vicepremier (independent);
- Luca Niculescu – ministru de Externe (independent);
- Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent);
- Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent);
- Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD);
- Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL);
- Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent);
- Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL);
- Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD);
- Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD);
- Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL);
- Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD);
- Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD);
- Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL);
- Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD);
- Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD);
- Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD);
- Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)”.