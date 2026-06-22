Prima pagină » Actualitate » Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea. Birourile permanente reunite ale Camerei și Senatului se reunesc pentru stabilirea calendarului

Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea. Birourile permanente reunite ale Camerei și Senatului se reunesc pentru stabilirea calendarului

Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea. Birourile permanente reunite ale Camerei și Senatului se reunesc pentru stabilirea calendarului
Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea o ședință, luni, 22 iunie, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor privind votul de învestitură al Guvernului Veștea. Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10:00.

Această reuniune va stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Cabinetului premierului desemnat Adrian Veștea.

Lista miniștrilor Cabinetului Veștea

Primul-ministru desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament „Programul de Guvernare” și lista miniștrilor cabinetului său. El a cerut un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

  • Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;
  • Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;
  • Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;
  • Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;
  • Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului Veștea este următoarea:

  • Adrian Veștea – prim-ministru (PNL);
  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD);
  • Alina Gorghiu – vicepremier (PNL);
  • Diana Morar – vicepremier (independent);
  • Luca Niculescu – ministru de Externe (independent);
  • Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent);
  • Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent);
  • Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD);
  • Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL);
  • Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent);
  • Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL);
  • Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD);
  • Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD);
  • Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL);
  • Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD);
  • Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD);
  • Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL);
  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD);
  • Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD);
  • Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD);
  • Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)”.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

METEO Veste proastă pentru românii care au concedii la mare. Cum va fi vremea în stațiunile de pe litoral în luna iulie 2026, potrivit meteorologilor EaseWeather
07:42
Veste proastă pentru românii care au concedii la mare. Cum va fi vremea în stațiunile de pe litoral în luna iulie 2026, potrivit meteorologilor EaseWeather
REACȚIE PNL anunță, oficial, că nu susține Guvernul Veștea. „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”
07:36
PNL anunță, oficial, că nu susține Guvernul Veștea. „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”
ACTUALITATE 22 Iunie, calendarul zilei: Meryl Streep împlinește 77 de ani. Se stinge Maria Tănase. Apare primul număr al cotidianului Evenimentul zilei
07:15
22 Iunie, calendarul zilei: Meryl Streep împlinește 77 de ani. Se stinge Maria Tănase. Apare primul număr al cotidianului Evenimentul zilei
ANALIZĂ EXCLUSIV Mercosur, oportunitate sau calamitate pentru agricultura românească? Un celebru analist economic explică pentru Gândul cum poate câștiga România de pe urma controversatului acord
06:00
Mercosur, oportunitate sau calamitate pentru agricultura românească? Un celebru analist economic explică pentru Gândul cum poate câștiga România de pe urma controversatului acord
EXCLUSIV Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
05:00
Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Keir Starmer și-ar putea anunța luni demisia din funcția de premier, dar nu va capitula. Ce strategie urmărește?
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați‼️
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Stațiunea de la Marea Adriatică unde o cafea costă 1 euro și cazarea începe de la 35 de euro
FLASH NEWS SUA și Iran, acord la Geneva asupra unei „foi de parcurs de 60 de zile”: Securizarea Strâmtorii Ormuz și pacea în Orientul Mijlociu, miza negocierilor
07:31
SUA și Iran, acord la Geneva asupra unei „foi de parcurs de 60 de zile”: Securizarea Strâmtorii Ormuz și pacea în Orientul Mijlociu, miza negocierilor
VIDEO Refrenul zilei la congresul liberalilor: Suntem sub asalt/Suntem sub asediu/Atac la rupere asupra PNL. Discurs la indigo de la liderii partidului
06:30
Refrenul zilei la congresul liberalilor: Suntem sub asalt/Suntem sub asediu/Atac la rupere asupra PNL. Discurs la indigo de la liderii partidului
Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
23:46
Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
PODCAST ALTCEVA Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”
23:00
Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”
REACȚIE Bolojan respinge preluarea ostilă a PNL de către USR. „Doar doi din șaizeci de membri noi au venit cu mine”, se justifică președintele liberal
22:33
Bolojan respinge preluarea ostilă a PNL de către USR. „Doar doi din șaizeci de membri noi au venit cu mine”, se justifică președintele liberal
GUVERN Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor. Ce urmează
22:32
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor. Ce urmează

Cele mai noi

Trimite acest link pe