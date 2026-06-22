Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea o ședință, luni, 22 iunie, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor privind votul de învestitură al Guvernului Veștea. Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10:00.

Această reuniune va stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Cabinetului premierului desemnat Adrian Veștea.

Lista miniștrilor Cabinetului Veștea

Primul-ministru desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament „Programul de Guvernare” și lista miniștrilor cabinetului său. El a cerut un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;

Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;

Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;

Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;

Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului Veștea este următoarea: