Se mai pot înmatricula în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum poți trece fără probleme de RAR

06 nov. 2025, 21:52, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este pe dreapta, și le înmatriculau în România fără prea mari bătăi de cap.

Dar după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importurile s-au redus, deoarece aceste mașini trebuie acum adaptate. mai precis, volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de a putea fi înmatriculate în România.

Dar, în schimb, mașinile cu volan pe dreapta provenite din țările membre UE (spre exemplu Malta sau Cipru), unde acestea sunt deja omologate conform standardelor europene, pot să fie înmatriculate în România fără ca proprietarul fie nevoit mute volanul, dacă respectă normele de siguranță și poluare.

Dar cei care vor le înmatriculeze trebuie mai întâi să obțină Certificatul de Identificare a Vehiculului (CIV), document eliberat de Registrul Auto Român (RAR). Fără acest certificat, mașina nu poate fi înmatriculată.

La inspecția pentru obținerea CIV-ului, cu excepția mașinilor aduse din țări non-UE, vehiculele cu volan pe dreapta care provin din țările UE nu sunt respinse automat.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

RAR nu respinge o mașină doar pentru are volanul pe dreapta, ci numai dacă farurile sunt englezești”, adică luminează în sens greșit, spre partea stângă a drumului. După ce farurile sunt schimbate sau reglate conform normelor europene, mașina are șanse treacă verificarea, primește CIV-ul, iar proprietarul poate merge mai departe să o înmatriculeze.

Conform informărilor RAR, în România, toate autoturismele trebuie să aibă volanul pe stânga, dar există și câteva excepții. Vehiculele speciale, cum sunt cele de curățenie stradală, ori mașinile deja înmatriculate într-un stat al Uniunii Europene (UE), care nu au fost modificate față de configurația originală, pot să circule și cu volanul pe dreapta. Cu toate acestea, condiția esențială pentru ca o astfel de mașină primească CIV este ca farurile fie adaptate la circulația din România, mai precis lumineze corect partea dreaptă a drumului și nu îi orbească pe ceilalți șoferi.

Cei care cumpără mașini cu volan pe dreapta le aduc în țară în configurația originală, cu faruri pentru circulația pe partea stângă a drumului. Iar dacă se duc direct la RAR, inspectorii constată fasciculul luminos este orientat greșit și eliberează o revenire, mai exact, o solicitare de remediere a problemei.

Ideal ar fi ca, înainte de a merge la RAR, mașina fie dusă într-un service autorizat, unde farurile să fie înlocuite cu unele conforme pentru UE sau, dacă este posibil, reglate astfel încât să respecte normele din România.

După această intervenție, mașina se poate programa din nou la RAR. Specialiștii verifică atunci poziția farurilor, fasciculul luminos și celelalte elemente de siguranță. Iar da totul este în regulă, se eliberează CIV-ul, documentul necesar pentru pasul următor, și anume înmatricularea la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

