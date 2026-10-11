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Se pot interzice centralele de apartament în lipsa unui sistem de termoficare eficient? City-manager Sector 4: „Zeci de mii de bucureșteni s-au debranșat de la sistemul public pentru că nu aveau apă caldă”

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Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4, a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că centralele de apartament nu pot fi interzise dacă Municipalitatea nu pune la dispoziție un sistem de termoficare eficient. Potrivit lui Kansou, zeci de mii de bucureșteni s-au debranșat de la Termoenergetica pentru că nu aveau apă caldă. Emisiunea integrală cu Hazem Kansou poate fi vizionată aici. 

„La momentul acesta legislația încă îți mai permite să construiești cu centrale proprii. La momentul acesta nu te poți baza sută la sută pe sistemul public. Iar majoritatea locurilor unde se construiesc aceste blocuri noi nu sunt conectate la sistemul public de termoficare. Sunt blocuri care fac sisteme de ventilație, adică fără aparate de aer condiționat individuale. Sunt blocuri care fac cu centrală proprie, dar costurile sunt mai mari”, a declarat Hazem Kansou în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Potrivit administratorului public al Sectorului 4, este greu să interzici centralele de apartament „dacă nu ai un sistem sustenabil de termoficare”.

„Tu poți să interzici, dar nu se va întâmpla nimic. Nimănui nu-i convine să stea cu centrală în casă. În primul rând că te poluează și pe tine și stai și cu stres că e o instalație cu gaze. Dar toată lumea și-a pus de nevoie. Zeci de mii de persoane s-au debranșat de la sistemul de termoficare pentru că nu aveau apă caldă”, a mai precizat Kansou.

Două orașe au decis deja să interzică centralele de apartament

Andrei Corlan, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu, a explicat recent în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” cum se pot interzice centralele de apartament. Acesta spune că deciziile stau în sarcina primăriilor, iar două orașe din țara noastră le-au interzis deja.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a precizat Andrei Corlan în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Unde s-au interzis centralele de apartament în țara noastră

„Avem două exemple unde s-au interzis centralele de apartament. Mă refer la orașele Sfântu Gheorghe și Cluj. În autorizația de construire a blocurilor noi este prevăzută această condiționare (să se construiască doar cu o singură centrală pentru tot blocul – n.r.). Dacă un bloc are 60 de apartamente, asta ar însemna 60 de coșuri de evacuare”, a mai explicat Andrei Corlan.

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