Se vinde „monstrul” din agricultură: o remorcă cu peste 26 de tone duse fără probleme – prețul cerut surprinde

O remorcă de mare capacitate, considerată un adevărat „monstru” în agricultură, se vinde pe un site de profil. Anunțul postat în online a atras atenția fermierilor, fiind vorba de un utilaj remarcabil.

În plus, prețul surprinde, un alt motiv pentru cei interesați să verifice anunțul.

Dotări și caracteristici tehnice

Proprietarul descrie remorca drept „impecabilă din toate punctele de vedere”. Totuși, el o vinde cu numai 11.000 de euro, un preț surprinzător de mic pentru un astfel de utilaj agricol.

Remorca Zorzi este înmatriculată și, într-adevăr, impresionează prin specificațiile tehnice și capacitatea de încărcare. De altfel, proprietarul menționează că a transportat fără probleme până la 26 de tone de porumb boabe.

Din anunț mai reiese că remorca este echipată cu o serie de sisteme menite să asigure atât rezistența, cât și eficiența în exploatare. Vorbim despre următoarele specificații:

prelată acționată cu aer;

benă solidă, compartimentată cu câte trei obloane pe fiecare parte;

sistem de basculare pe două părți, cu trei cilindri;

frânare pe aer;

suspensie pe perne de aer;

anvelope Michelin „ca noi”.

Mai departe, proprietarul subliniază că toate sistemele electronice sunt funcționale. Remorca este dotată cu semnalizări complete, fapt ce o face pregătită pentru utilizare imediată.

Capacitate mare, utilizare intensă

Unul dintre punctele forte evidențiate în anunț este capacitatea de transport. Remorca a fost folosită pentru transportul de cereale, în special porumb, spune proprietarul. El chiar susține că a încărcat până la 26 de tone în remorcă.

Ținând cont de această caracteristică, Zorzi intră în categoria utilajelor agricole de mare capacitate, destinate fermelor importante. În aceste locuri, eficiența transportului este esențială.

Iar prețul cerut, de numai 11.000 de euro, este considerat unul atractiv pentru un astfel de utilaj agricol. Starea tehnică și descrierea făcută de proprietar sunt de remarcat în anunț. În funcție de dotări și condiția în care se află, alte remorci similare depășesc lejer acest preț.

Utilajul poate fi văzut în localitatea Trifești, județul Neamț, conform informațiilor din anunț.

