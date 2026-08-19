Nivelul extrem de scăzut al Dunării pune presiune tot mai mare pe navigație și infrastructura energetică, iar țări precum Austria, Ungaria și România recurg la intervenții neobișnuite pentru a limita efectele secetei.

În Austria, autoritățile testează un proiect-pilot la Rote Werd, în apropiere de Viena. În condițiile actuale de secetă, adâncimea apei poate face diferența dintre o navă de marfă care poate continua călătoria și una care trebuie să-și reducă încărcătura sau să rămână pe loc. Operatorul austriac al căii navigabile testează aici o soluție neobișnuită, scrie Der Standard.

Barjele sunt încărcate cu pietriș provenit din lucrările de dragare și sunt poziționate astfel încât apa Dunării să fie dirijată în mod țintit către șenalul navigabil. Viteza mai mare a curentului în această zonă contribuie la reducerea depunerilor de pietriș, ceea ce poate diminua necesitatea lucrărilor de dragare.

Experimentul are loc într-un moment în care situația hidrologică din Austria este deosebit de dificilă.

Când apa scade, navele nu mai pot transporta aceeași cantitate de marfă. Inițial, operatorii reduc încărcătura. Dacă situația se agravează, marfa poate fi împărțită pe mai multe nave, iar la un moment dat transportul devine prea scump pentru a mai fi rentabil.

Problemele afectează și navele de pasageri

Dunărea nu trebuie să asigure apă doar pentru nave. Același fluviu este folosit pentru producerea de energie, agricultură, alimentarea cu apă și menținerea ecosistemelor.

În Ungaria, nivelul scăzut al Dunării a determinat autoritățile să caute soluții pentru alimentarea cu apă a centralei nucleare de la Paks. Autoritățile au anunțat intenția de a scufunda două barje pentru a obține o creștere suplimentară a nivelului apei. Măsurile au fost luate pentru a asigura condițiile necesare funcționării sistemului de răcire al centralei, notează Medifax.

În România, situația a devenit, de asemenea, critică. La începutul lunii august, autoritățile au intervenit pe brațul Bala, unde au fost realizate lucrări pentru a crește debitul pe brațul principal al Dunării și a îmbunătăți condițiile de navigație. A fost detonată roca de la Pîrjoaia, iar ulterior au fost coborâte patru barje în zona brațului Bala. Intervențiile au avut ca scop redistribuirea debitului către Dunărea navigabilă.

Trei țări au ajuns să testeze soluții diferite pentru aceeași problemă: Austria încearcă să dirijeze mai eficient apa disponibilă către șenalul navigabil, Ungaria caută să asigure apa necesară funcționării centralei de la Paks, iar România intervine pentru redistribuirea debitului Dunării și menținerea navigației.

Din păcate, seceta prelungită, temperaturile ridicate și cantitățile mai reduse de zăpadă contribuie la scăderea debitelor, iar efectele se resimt pe întregul curs al Dunării.