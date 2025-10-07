Secretariatul General al Guvernului caută şefi pentru agenţia care evaluează performanţa întreprinderilor publice

Secretariatul General al Guvernului a început selecţia pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Instituţia este prevăzută în jalonul 440 din PNRR.

Selecția se va face pentru ocuparea postului de președinte și a două posturi de vicepreședinți în cadrul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), instituție cheie în îndeplinirea jalonului 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisiile de selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi asistate de un expert independent în recrutare, care trebuie să îndeplinească cerințele legii.

Anunțul de concurs a fost publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 noiembrie 2025.

Rolul AMEPIP este cel de evaluare a performanțelor întreprinderilor publice și de asigurare a aplicării principiilor de guvernanță corporativă, instituție esențială pentru reformele structurale asumate de România prin PNRR.

