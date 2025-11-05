Şedinţă ca la uşa cortului, la CJ Brăila. Consilier PNL către şeful consiliului judeţean: „Nu ţi-e ruşine să-mi spui, tu, mie, ‹zât!›, porcule?”

O şedinţă de consiliu judeţean, la Brăila, a încins spiritele între consilierul PNL, Ovidiu Nechita, şi şeful CJ Brăila, Iulian Chiriac. Cei doi s-au înjurat ca la uşa cortului din cauză că Nechita i-a solicitat lui Chiriac opinia asupra unor amendamente la proiectele de pe ordinea de zi, apoi i-a spus că „este irelevant cuvântul Ilie Bolojan”, în acel context. Motiv din cauza căruia i s-a cerut liberalului să părăsească sala de şedinţe.

În ultima perioadă, politicienii români par a nu rata nicio ocazie care ne-ar putea familiariza şi mai mult cu eleganţa, stilul şi rafinamentul discursului politic, în spaţiul românesc. Liberalul şi social-democratul s-au luat la ceartă din cauza lui Ilie Bolojan, pe care şeful CJ Brăila l-a menţionat în discuţia despre rectificarea bugetară, la care liberalul a avut câteva amendamente.

Pentru că acesta din urmă s-a aprins imediat, Chiriac i s-a adresat cu o expresie care, de regulă, are darul să alunge pisicile: „Zât!”, Atât i-a trebuit lui Nechita, că la gura lui s-au înghesuit o mulţime de cuvinte şi nu din cele de apreciere. Naturelul simţitor al lui Nechita a reacţionat imediat la auzul numelui lui Bolojan, pomenit fără pic de „evlavie” de social-democratul Iulian Chiriac.

„N-am să ies de aici absolut deloc! ‹Zât!› să-i spui lu’ mă-ta acasă! Nu ţi-e ruşine, măi, porcule, să-mi spui, mie, ‹zât!›??”, i-a spus Nechita lui Chiriac.

Şedinţa a fost suspendată imediat de Chiriac care a solicitat liberalilor să desemneze un alt lider de grup cu care ar putea să se înţeleagă. Preşedintele CJ Brăila a refuzat să mai discute cu consilierul Nechita şi l-a ameninţat cu oarecare consecinţe, dacă nu va respecta regulamentul instituţiei.

Nechita a fost supărat pentru că a avut câteva amendamente la rectificarea de buget, iar Chiriac i-a adus în discuţie numele lui Bolojan, care este şi preşedinte al PNL, în acelaşi timp. Liberalul a considerat că numele premierului este „irelevant” în contextul discuţiei. Şedința a fost reluată după câteva minute.

