22 ian. 2026, 11:36, Actualitate
Șefa Băncii Centrale Europene îl amenință pe Trump. Christine Lagarde spune că americanii vor „plăti prețul” tarifelor impuse de Casa Albă
Șefa Băncii Centrale Europene îl amenință pe Trump / Sursa FOTO: Profimedia

Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a atras atenția asupra impactului tarifelor comerciale, subliniind că „importatorul american și consumatorul sunt principalii purtători ai poverii tarifelor”.

Ea a făcut referire la un studiu al Institutului Kiel, din Germania, care arată că tarifele afectează în principal gospodăriile și importatorii din Statele Unite.

Economia SUA, direct lovită de povara taxelor

Lagarde a avertizat cu privire la impactul tarifelor comerciale asupra economiei americane, subliniind că gospodăriile și importatorii din Statele Unite vor fi cei mai afectați. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Lagarde a analizat consecințele politicilor comerciale globale și modul în care acestea influențează creșterea economică și inflația, notează Mediafax.

Lagarde a menționat un studiu realizat de Institutul Kiel din Germania, care arată că tarifele impuse de Statele Unite au ca efect direct creșterea costurilor pentru consumatorii locali și importatori.

„Consumul american și importatorii americani sunt principalii purtători ai poverii tarifelor”, a spus șefa BCE, atrăgând atenția că impactul nu se limitează doar la companii sau industrii, ci afectează întreaga economie.

În același timp, Lagarde s-a declarat optimistă în privința duratei acestor tarife, explicând că nu se așteaptă ca ele să devină permanente. „Sper cu siguranță că nu”, a afirmat ea când a fost întrebată dacă aceste taxe ar putea rămâne în vigoare și peste 20 de ani.

Totuși, în opinia sa, este esențial să se analizeze efectele pe termen lung ale acestor măsuri, inclusiv impactul asupra inflației și creșterii economice.

Tarifele au consecințe globale, spune șefa BCE

Mai departe, Christine Lagarde a subliniat că tarifele nu afectează doar Statele Unite, ci au și consecințe globale, deoarece perturbă lanțurile de aprovizionare și pot genera efecte de tip „spillover” în alte economii.

Prin urmare, analiza impactului trebuie să includă nu doar costul direct pentru consumatori, ci și modul în care acestea influențează prețurile, investițiile și creșterea economică globală.

Experiența și cunoștințele sale în domeniul economic reflectă preocuparea instituțiilor internaționale pentru o economie globală stabilă, mai ales într-un context în care disputele comerciale pot genera tensiuni între marile puteri economice.

Lagarde a punctat că politicile tarifare trebuie evaluate cu atenție, pentru a evita efectele negative asupra populației și pentru a nu perturba creșterea sustenabilă.

În final, mesajul transmis la Davos este clar: tarifele au un impact real și imediat asupra consumatorilor și importatorilor, iar planificarea economică trebuie să țină cont de aceste efecte pentru a proteja atât economia internă, cât și stabilitatea pieței globale.

