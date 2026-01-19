Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat Danemarca că nu a reușit să contracareze „amenințarea rusă” din Groenlanda și a afirmat că administrația sa este pregătită să intervină pentru a „rezolva problema”, reiterând că Washingtonul urmărește obținerea controlului asupra teritoriului arctic.

„De 20 de ani, NATO spune Danemarcei că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din Groenlanda». Nu ați făcut nimic. Acum a sosit momentul”, a transmis Donald Trump, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a insistat, și de această dată, că nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Afirmațiile sale au fost respinse categoric atât de autoritățile de la Copenhaga, cât și de liderii locali din Groenlanda, care au transmis în mod repetat că insula nu este de vânzare și nu dorește să devină parte a Statelor Unite.

Trump amenință statele europe cu noi tarife

Sâmbătă, Donald Trump a amenințat că va introduce o serie de majorări ale tarifelor vamale pentru mai mulți aliați europeni, ca formă de presiune, până când Statele Unite vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda.

Potrivit președintelui american, prezența tot mai accentuată a Chinei și Rusiei în regiunea arctică transformă Groenlanda într-un teritoriu esențial pentru interesele strategice și de securitate națională ale Statelor Unite.

În replică, oficiali danezi și alți reprezentanți europeni au transmis că Groenlanda este deja protejată de mecanismele de securitate colectivă ale NATO, iar Alianța Nord-Atlantică asigură apărarea acestui teritoriu considerat strategic în contextul actualelor tensiuni geopolitice.

