Şeful diplomaţiei britanice, David Lammy, a primit un avertisment scris pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA, JD Vance

23 aug. 2025, 09:10, Actualitate
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a mers la pescuit vicepreședintele SUA, JD Vance, la începutul acestei luni, însă a fost cât pe ce să se aleagă cu o amendă uriașă, scrie The Associated Press.

Lammy a primit însă un avertisment scris pentru pescuit fără permis, a spus vineri un purtător de cuvânt al Agenției pentru Mediu.

În ce privește încălcarea legii, a fost vorba despre o abatere minoră, dar aceasta i-ar fi putut aduce o amendă de până la 2.500 de lire sterline (3.380 de dolari).

Lammy, al cărui purtător de cuvânt a catalogat totul ca fiind o neglijență administrativă”, a achiziționat permisul post-factum și s-a autodenunțat agenției.

Lammy i-a găzduit pe JD Vance și pe familiasa, care au venit în vacanță în Anglia, la reședința sa de la sud de Londra, pe 8 august.

Cei doi s-au distrat la o partidă de pescuit în vreme ce Vance îi dădea lui Lammy sfaturi despre pescuitul în stil Kentuchy. Aparent, sfaturile nu l-au ajutat pe Lammy să prindă niciun pește.

Singura tensiune în relaţia noastră specială este toţi copiii mei au prins peşte, dar ministrul de externe nu”, a declarat Vance ulterior.

Agenția de Mediu nu a comentat dacă Vance avea permis, invocând normele de protecție a datelor. Nici purtătorul de cuvânt al vicepreşedintelui nu a răspuns imediat la un e-mail trimis de The Associated Press în care se solicita un comentariu.

În schimb, agenția a confirmat că Lammy a primit un avertisment, pentru că a făcut public acest lucru. În Anglia și Țara Galilor, orice persoană peste 13 ani are nevoie de permis pentru pescuitiul în apă dulce, a spus agenția.

În cele mai multe dintre cazuri, pescarii fără experiență prinși fără permis primesc avertismente, astfel că, în acest sens, Lammy a avut, se pare, norocul începătorului.

