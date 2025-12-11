Șeful DNA nu dă satisfacție USR: „Mă concentrez pe ceea ce am de făcut la DNA și nu am de gând să intru în bătălii politice”

UPDATE. Într-o reacție pentru Gândul, procurorul șef al DNA, Marius Voineag, spune că n-are de gând să comenteze presiunile politice ale USR:

„Nu comentez acțiuni politice. Mă concentrez pe ceea ce am de făcut la DNA și nu am de gând să intru în bătălii politice”, declară Voineag.

ȘTIREA INIȚIALĂ. Documentarul Recorder, apărut înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, este folosit politic de USR. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul solicită demiterea procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, pe care îl acuză că ar fi parte dintr-un „sistem construit tocmai pentru a bloca lupta anticorupție”. Totul în contextul în care unii lideri ai USR sunt urmăriți penal de DNA în dosare de corupție.

USR cere ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere a șefului DNA și să facă un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor. „Toate promovările în justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competența pe corupție în justiție înapoi la DNA!”, susține Fritz.

„Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit. Prescrierile și achitările vin pe bandă rulantă, prejudiciile de zeci de milioane de euro se șterg. Știm cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Știm cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD și PNL. Și știm și cine sunt executanții, din ambele tabere”, subliniază liderul USR.

Fritz a cerut susținere din partea premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan în aceste demersuri.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că presa are libertatea să prezinte astfel de investigații, dar măsurile trebuie luate instituțional.

Președintele Nicușor Dan a declarat că a urmărit materialul cap-coadă și că oricum lucrează la un raport amplu despre sistemul judiciar. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va analiza informațiile din documentar cu echipa de consilieri și cu Ministerul Justiției.

