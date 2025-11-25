Noile indicatoare rutiere cu chenar verde. Ce semnifică și unde le găsim

Noi indicatoare rutiere rotunde cu marginea verde au început să apară de ceva vreme pe drumurile europene. În Italia încă nu au ajuns, însă în Regatul Unit, Franța și Spania deja sunt vizibile în diverse zone urbane și rezidențiale.

Aspectul lor amintește de clasicele indicatoare de limitare a vitezei: formă circulară, numărul în mijloc, însă cu o diferență esențială: nu impun absolut nicio obligație.

În ce țări au fost introduse indicatoarele verzi

Sunt de fapt indicatoare consultative, create pentru a sugera viteze prudente în zone considerate sensibile sau cu risc ridicat.

„Green signs” sau indicatoarele verzi au fost instalate în mai multe zone, în special în Regatul Unit, unde apar frecvent în apropierea școlilor, spitalelor, zonelor rezidențiale, dar și în apropierea șantierelor sau pe proprietăți private aflate lângă drumurile publice.

În Franța sunt folosite experimental în anumite localități, în special în zone urbane cu trafic pietonal intens. În Spania au fost adoptate la nivel local ca instrument educativ pentru promovarea unei conduite prudente în „zonele liniștite” și în cartierele rezidențiale.

Situația din Italia

În prezent, în Italia nu există nicio recunoaștere legală pentru această semnalizare. Vitezele recomandate sunt încă indicate prin tradiționalele panouri albastre cu numere albe, așezate de obicei în curbe periculoase sau pe porțiuni care cer prudență sporită.

Introducerea acestor indicatoare verzi ar necesita o revizuire a Codului Rutier de către Ministerul Infrastructurilor și Transporturilor, precum și o fază experimentală pentru a le testa eficiența.

Deși seamănă cu indicatoarele rutiere care arată limitele de viteză, indicatoarele cu chenar verde nu sunt obligatorii.

Ele sunt proiectate pentru:

a indica o viteză recomandată (de exemplu 32 km/h în Regatul Unit sau 20 km/h în alte țări)

a atrage atenția șoferilor asupra unor situații mai sensibile

a încuraja o conducere mai prudentă fără sancțiuni asociate limitelor oficiale.

