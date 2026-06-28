Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi a partidului din care face parte, PNL. Susţine că formațiunea întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris și documentat în repetate rânduri operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”, iar investigațiile pot fi citite mai jos.

Deşi, în mod normal, fenomenul reprezintă un atac la adresa democraţiei, „valul pro-Bolojan” care aplică limitele unei linii roşii „fix până la linia unde ne convenea, nici un centimetru mai departe”.

„Sunt exact semnalele care, în 2024, au pus o țară pe jar. Reacția de acum? Tăcere”, mai scrie Pauliuc, în postarea sa.

Pauliuc, despre manipularea digitală: „Aplicăm principiul în funcție de cine beneficiază de pe urma lui”

Gândul a semnalat în mai multe articole fenomenul manipulării digitale pe care îl aplică tabăra susţinătoare a lui Ilie Bolojan.

Publicaţia noastră a arătat că zeci de pagini și grupuri de „susținători”, dedicate lui Ilie Bolojan, au apărut brusc pe rețelele sociale, cu sute de mii de like-uri și shareuri.

Gândul a descoperit conturi de boți, antrenate de AI, multe folosite și la scheme frauduloase, toate susțin Ilie Bolojan.

Ba chiar şi liberalul Adrian Veştea a avertizat asupra fenomenului, fără să fie prea mult luat în seamă de către aceia la care făcea referire.

Manipularea digitală e gravă doar când o face tabăra greșită? 🤔

La ultimul Birou Politic Național al PNL la care am participat am expus două realități incontestabile.

📌 Există campanii de presă orchestrate împotriva celor din partid care au altă opinie decât președintele, pe site-uri unde domnul Bolojan e glorificat.

📌 Și există campanii coordonate în social media, cu troli și conturi false, mai agresive decât tot ce am văzut în perioada Georgescu.

⁉️ Am întrebat cine plătește și dacă infrastructura asta digitală e folosită pentru reglarea conturilor interne din PNL. Mai mult, am cerut să ni se spună și dacă, în această ecuație, există, așa cum spune presa, un consultant extern.

Răspunsul, pe fugă, a venit de la Dan Motreanu: factura nu e plătită de PNL.

Bun. Atunci de cine?

⚖️ Și acum să trecem la chestiunea de fond.

După 2024, România a făcut un lucru pe care puține democrații au curajul să îl facă. A spus răspicat că manipularea digitală a unei campanii e inacceptabilă, că acest fenomen e un atac la adresa democrației.

Singura problemă e că am început să aplicăm principiul în funcție de cine beneficiază de pe urma lui.

„Acum să vorbim despre valul pro-Bolojan”

Deputatul liberal subliniază dubla măsură a colegilor de partid, cei aflaţi în tabăra pro-Bolojan, atunci când vine vorba de aplicarea principiului care ar trebui să condamne manipularea digitală.

” Acum să vorbim despre valul pro-Bolojan.

Nu o spun eu. O spun jurnaliști care nu pot fi acuzați că țin cu Georgescu.

Pagini apărute peste noapte. Profiluri recent create, fără istoric, care lasă același comentariu, cuvânt cu cuvânt, sub zeci de postări. Un ritm de interacțiune pe care oamenii care lucrează în social media îl recunosc imediat ca atipic.

Sunt exact semnalele care, în 2024, au pus o țară pe jar. Reacția de acum? Tăcere.

Și aici nu vorbim despre ipocrizia obișnuită, gen ai mei sunt buni, ai tăi nu. Vorbim despre ceva mai serios. Am construit o doctrină morală despre manipularea digitală, am făcut din ea o linie roșie a democrației, am transformat-o într-un principiu fondator al noii normalități. Și apoi am aplicat-o fix până la linia unde ne convenea, nici un centimetru mai departe.”

„Cei care au cerut fermitate în 2024, ar trebui să fie primii incomodați de ce se întâmplă acum în PNL”

Pauliuc mai spune că nu există nicio diferenţă între manipularea digitală în cazul Călin Georgescu, în comparaţie cu Ilie Bolojan,

„Pentru că problema nu a fost niciodată dacă există susținere autentică. Problema e că susținerea autentică e umflată artificial, că percepția publică e distorsionată, că algoritmul e păcălit să arate o popularitate mai mare decât cea reală. Iar asta schimbă felul în care oamenii obișnuiți își formează o părere.

Era problema în noiembrie 2024. E aceeași problemă și acum. Nu s-a schimbat nimic tehnic și nimic etic. S-a schimbat doar echipa care câștigă de pe urma ei.

De aceea, ar fi bine să nu ne mai prefacem că problema a dispărut fiindcă s-a schimbat numele de pe pagini.”

Prin urmare, „boții și trolii nu au culoare politică. Nu devin curați fiindcă îi folosește cineva cu care ești de acord.”

„Sunt o metodă. Iar o metodă nu se legitimează prin identitatea celui care o întrebuințează.

Dacă principiul a contat în 2024, contează și azi. Dacă a contat doar cât ne-a fost de folos, atunci nu a fost un principiu, ci o unealtă.

Cei care au cerut fermitate în 2024, când manipularea digitală era pe prima pagină, ar trebui să fie primii incomodați de ce se întâmplă acum în PNL. Nu pentru Bolojan și nu împotriva lui. Ci pentru ca standardul pe care ni l-am impus atunci să fi însemnat ceva.”

Într-o analiză de astăzi, Gândul a revenit cu detalii despre manipularea digitală practicată de susţinătorii lui Ilie Bolojan care atacă prin intermediul grupurilor de pe facebook.