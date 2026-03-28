Senatorul PSD Victoria Stoiciu are un mesaj pentru bărbaţii care judecă femeile. Social-democrata este una dintre cele 7 parlamentare care au iniţiat Legea Femicidului.

Victoria Stoiciu transmite un mesaj de forţă acelor bărbaţi care perpetuează un obicei patriarhal; acela al judecatului femeilor după aparenţă.

„Nu mai judecaţi corpurile femeilor!” scrie senatorul PSD, sătulă de misoginismul care obiectivează femeia. Aceasta devine „scrutată și judecată”, precum „un exponat sub lupă”.

” Am trăit mereu sub verdictul cuiva: ba eram prea sexy, ba prea sobră, ba prea slabă, ba „aia”, ba „cealaltă”. Discuția asta despre modul în care trebuie să arate și să se prezinte o femeie a explodat odată cu votarea proiectului de lege privind femicidul și depunerea celui privind hărțuirea sexuală.”

Ocazie cu care, „o mulțime de bărbați să iasă la rampă și să ne dea lecții despre cum să ne îmbrăcăm la locul de muncă, ca să nu fim hărțuite.”

„Indiferent cum o dai, nu e bine. Dacă nu te machiezi și nu porți haine sexy, ți se spune că nu ești feminină; dacă o faci, ești decretată ca fiind lipsită de seriozitate și ți se refuză respectul. Mereu „prea mult” sau „prea puțin” pentru cineva.”

Atitudinea social-democratei este cu atât mai curajoasă cu cât foarte puţine voci de femei politician reuşesc o abordare directă a situaţiei de fapt.

„Cred că femeile trebuie să aibă libertatea de a fi exact așa cum vor ele. Asta înseamnă că unele pot purta basma, altele văl, iar altele fustă mini. Trebuie să putem exista fără să fim judecate sau arătate cu degetul. Pe scurt – ia mai lăsați femeile în pace și uitați-vă la voi”, transmite senatorul Victoria Stoiciu.

Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu: „Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e”

Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților