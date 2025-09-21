Prima pagină » Actualitate » Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni

Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni

21 sept. 2025, 16:22, Actualitate
În plin șantier pe DN1, pentru realizarea Magistralei 6 de metrou și a stației „Otopeni”, traficul rutier a devenit un coșmar pentru șoferi și localnici. Metrorex a anunțat devieri și restricții, iar o parte din fluxul auto este direcționat prin străzile orașului Otopeni. Totuși, o arteră esențială – Strada Marin Preda – rămâne parțial blocată printr-o măsură abuzivă: instituirea unui sens unic pe ultimii metri ai acesteia, spre Drumul Gării Odăi.

Strada are o lungime totală de 2 km și aceeași lățime de la un capăt la altul, fiind perfect capabilă să susțină circulația în ambele sensuri, așa cum s-a întâmplat timp de ani de zile. Decizia de a transforma doar această scurta porțiune în sens unic ridică serioase semne de întrebare, mai ales că nu există explicații tehnice sau de siguranță rutieră care să o justifice.

„Este o stradă foarte utilă pentru cei care locuiesc în cartierul Odăi atunci când DN1 este blocat. Vă rog să revedeți sensul de circulație!”, spune o locuitoare.

Alții merg mai departe și consideră că măsura nu are nicio legătură cu fluidizarea traficului, ci ar fi fost impusă pentru a proteja interesele cuiva cu influență, care locuiește în proximitatea străzii.

În loc să fie folosită pentru a degreva DN1-ul sufocat de lucrări și devieri, Strada Marin Preda este practic neutralizată pe segmentul final, iar șoferii sunt obligați să facă ocoluri inutile.

„Accesul interzis este doar pe o porțiune de câteva sute de metri, după care circulația se face în ambele sensuri. Este montat doar pentru a bloca accesul din Corbeanca. Nu există nicio justificare pentru acesta porțiune de drum”, atrage atenția un alt locuitor.

În contextul în care chiar autoritățile au deviat traficul prin interiorul Otopeniului pentru sensul către Ploiești,  pentru sensul spre București, soluția de bun-simț ar fi revenirea temporară la circulația în dublu sens pe toată lungimea străzii Marin Preda. O astfel de măsură ar sprijini atât comunitatea locală, cât și participanții la trafic din regiune, reducând semnificativ blocajele zilnice.

Locuitorii cer transparență și colaborare între Primăria Otopeni, Poliția Rutieră și Metrorex, pentru a elimina o măsură percepută drept arbitrară și favorabilă intereselor private.

„Nu există nicio justificare pentru acest sens unic pe ultima parte a străzii. Solicităm autorităților să găsească o soluție și să pună pe primul plan interesul public, nu privilegiile personale”, transmit aceștia.

Revenirea la dublu sens pe Strada Marin Preda ar fi o decizie temporară, dar vitală, până la finalizarea lucrărilor la Magistrala 6 – o dovadă de responsabilitate și respect față de cetățeni.

