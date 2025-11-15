Prima pagină » Actualitate » Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”

15 nov. 2025, 13:58, Actualitate
Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”

Cultura intră în epoca serviciilor. Ministrul Culturii András István Demeter și directorul STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale), general inginer Ionel-Sorin Bălan, au semnat un acord de colaborare cu efecte controversate. Acesta ar putea da mână liberă supravegherii fără restricții legale din toate domeniile și activitățile legate de cultură. 

Teoretic, acordul este menit să întărească și să modernizeze infrastructura de comunicații în domeniul cultural, anunță Ministerul Culturii într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook. Practic însă, serviciile secrete pot interfera în voie cu toate informațiile din cultură, un domeniu sensibil și cu o importanță semnificativă în arhitectura instituțională a statului.

Explicațiile aberante ale Ministerului Culturii

În continuarea mesajului, instituția care manageriază soarta culturii din țara noastră se pierde într-o serie de explicații în limbaj de lemn, insistând pe „facilitarea unui acces eficient, sigur și transparent la informațiile și resursele digitale ale Ministerului Culturii”.

Acest parteneriat instituțional are ca scop principal facilitarea unui acces eficient, sigur și transparent la informațiile și resursele digitale ale Ministerului Culturii și marchează un pas esențial în dezvoltarea serviciilor sale digitale, în conformitate cu standardele actuale de comunicare și securitate.

Prin semnarea acordului, STS va oferi Ministerului Culturii servicii de înaltă calitate, inclusiv administrare, mentenanță a site-urilor web, hosting, servicii de teleconferință și videoconferință, precum și acces la internet securizat”.

„O infrastructură digitală sigură înseamnă un minister care funcționează eficient și un patrimoniu cultural bine administrat. Prin acest acord cu STS, punem bazele unui sistem capabil să răspundă rapid nevoilor reale ale culturii”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter (foto sus) în momentul oficializării acestui acord.

Digitalizarea ar crește capacitatea Ministerului Culturii de a gestiona patrimoniul cultural al țării

Teoretic, parteneriarul ar întări abilitatea ministerului de a gestiona patrimoniul cultural al țării, așa cum reiese din declarațiile directorului STS.

„Digitalizarea consolidează capacitatea Ministerului Culturii de a gestiona patrimoniul cultural. Pentru STS, este o responsabilitate și o onoare să contribuim la îmbunătățirea activității unui domeniu esențial pentru România — cultura. Punem la dispoziție o infrastructură digitală sigură și stabilă, care sprijină administrarea patrimoniului și serviciile ministerului”, a declarat la rândul său generalul inginer Ionel-Sorin Bălan, directorul STS.

Prin această colaborare, Ministerul Culturii și Serviciul de Telecomunicații Speciale își asumă angajamentul pentru o administrație modernă, sigură și adaptată cerințelor erei digitale, se arată în finalul mesajului transmis de instituție.

