Prima pagină » Actualitate » Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi

16 nov. 2025, 11:01, Actualitate
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi
sursa foto: doxologia

În fiecare an, la data de 16 noiembrie, creștinii ortodocși din România îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Acesta a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și autor al primei Evanghelii din Noul Testament. Ziua este una important în calendarul ortodox, fiind legată de viața sa exemplară și de misiunea esențială în răspândirea credinței creștine.

Sfântul Matei, cunoscut înainte să fie chemat sub numele de Levi, era vameș în Capernaum, o profesie respinsă de mulți evrei din cauza colaborării cu romanii. Dar momentul care îi va schimba destinul este chemarea directă a lui Iisus, atunci când El îl invită să-L urmeze. Matei lasă în urmă tot ce avea, renunțând la un trai material confortabil în favoarea vieții duhovnicești.

După Înălțarea Domnului, Mateipropovăduit Evanghelia în mai multe părți ale lumii: în Etiopia, Persia și alte teritorii orientale. Tradiția creștină spune în Etiopia a reușit convertească oameni simpli și conducători locali. Viața lui a fost marcată de o credință puternică, sacrificiu și o capacitate profundă de a ajunge la sufletele oamenilor prin cuvânt și exemplu personal.

De asemenea, Sfântul Matei este autorul primei Evanghelii canonice, scrisă inițial în limba aramaică, după care a fost tradusă în greacă. Evanghelia după Matei este esențială pentru înțelegerea misiunii lui Hristos și pune accent pe:

  • Împlinirea profețiilor Vechiului Testament
  • Predica de pe Munte
  • Parabolele împărăției cerurilor
  • Învățăturile morale fundamentale pentru creștini

Tradiții și obiceiuri pe 16 noiembrie

Ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este o zi potrivită pentru rugăciune pentru luminarea minții, întrucât Matei este considerat ocrotitorul celor care scriu și transmit adevărul.

Unele tradiții vechi spun fetele nemăritate se pot ruga pentru împlinire și pentru un drum bun în viață. Persoanele care îi poartă numele își serbează azi onomastica.

Sarbătoarea lui Matei amintește deci de transformarea omului atunci când își schimbă viața în bine. Dintr-un vameș controversat, acesta devine un stâlp al creștinătății. Pentru creștini, ziua de 16 noiembrie este un prilej de reflecție, credință și mulțumire.

Autorul recomandă:

POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului

Citește și

EVENIMENT Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a ieșit în evidență cu un accesoriu de 10.000 de euro
11:40
Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a ieșit în evidență cu un accesoriu de 10.000 de euro
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”
11:22
Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”
FINANCIAR Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc
11:22
Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc
Gândul de Vreme Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală
10:54
Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală
Mediafax
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”
11:00
Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”
VIDEO Ion Cristoiu: „A început să se lucreze la generarea pericolului Anca Alexandrescu. Au apărut boții vietnamezi”
11:00
Ion Cristoiu: „A început să se lucreze la generarea pericolului Anca Alexandrescu. Au apărut boții vietnamezi”
METEO Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
10:27
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
ANALIZA de 10 Adevăr și consecințe. Rușii din exil tremură în fața acuzațiilor de spionaj, Kremlinul își „plantează” agenții în Europa. „Trebuia să mă alătur opoziției ruse, să cunosc oameni noi și să raportez totul FSB-ului. Simțeam că făceam mai mult bine decât rău”
10:00
Adevăr și consecințe. Rușii din exil tremură în fața acuzațiilor de spionaj, Kremlinul își „plantează” agenții în Europa. „Trebuia să mă alătur opoziției ruse, să cunosc oameni noi și să raportez totul FSB-ului. Simțeam că făceam mai mult bine decât rău”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Donald Trump va merge la Budapesta pentru ca maghiarii să vadă cine va fi omul care va CÂȘTIGA alegerile din Ungaria
10:00
Valentin Stan: Donald Trump va merge la Budapesta pentru ca maghiarii să vadă cine va fi omul care va CÂȘTIGA alegerile din Ungaria
POLITICĂ Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD
09:52
Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD