Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi

În fiecare an, la data de 16 noiembrie, creștinii ortodocși din România îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Acesta a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și autor al primei Evanghelii din Noul Testament. Ziua este una important în calendarul ortodox, fiind legată de viața sa exemplară și de misiunea esențială în răspândirea credinței creștine.

Sfântul Matei, cunoscut înainte să fie chemat sub numele de Levi, era vameș în Capernaum, o profesie respinsă de mulți evrei din cauza colaborării cu romanii. Dar momentul care îi va schimba destinul este chemarea directă a lui Iisus, atunci când El îl invită să-L urmeze. Matei lasă în urmă tot ce avea, renunțând la un trai material confortabil în favoarea vieții duhovnicești.

După Înălțarea Domnului, Matei a propovăduit Evanghelia în mai multe părți ale lumii: în Etiopia, Persia și alte teritorii orientale. Tradiția creștină spune că în Etiopia a reușit să convertească oameni simpli și conducători locali. Viața lui a fost marcată de o credință puternică, sacrificiu și o capacitate profundă de a ajunge la sufletele oamenilor prin cuvânt și exemplu personal.

De asemenea, Sfântul Matei este autorul primei Evanghelii canonice, scrisă inițial în limba aramaică, după care a fost tradusă în greacă. Evanghelia după Matei este esențială pentru înțelegerea misiunii lui Hristos și pune accent pe:

Împlinirea profe țiilor Vechiului Testament

Predica de pe Munte

Parabolele împ ărăției cerurilor

Înv ățăturile morale fundamentale pentru creștini

Tradi ții și obiceiuri pe 16 noiembrie

Ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este o zi potrivită pentru rugăciune pentru luminarea minții, întrucât Matei este considerat ocrotitorul celor care scriu și transmit adevărul.

Unele tradiții vechi spun că fetele nemăritate se pot ruga pentru împlinire și pentru un drum bun în viață. Persoanele care îi poartă numele își serbează azi onomastica.

Sarbătoarea lui Matei amintește deci de transformarea omului atunci când își schimbă viața în bine. Dintr-un vameș controversat, acesta devine un stâlp al creștinătății. Pentru creștini, ziua de 16 noiembrie este un prilej de reflecție, credință și mulțumire.

