Un studiu științific din 1960 a prezis sfârșitul lumii pe 13 noiembrie 2026. Ce avertizau cercetătorii despre viitorul omenirii și ce s-a schimbat

Sfârșitul lumii ar urma să aibă loc peste doar o lună, potrivit unei lucrări științifice publicate în urmă cu 66 de ani. Studiul din 1960, publicat în prestigioasa revistă Science, prevedea că data Apocalipsei va fi vineri, 13 noiembrie 2026.

Lucrarea a fost redactată de fizicianul austro-american Heinz von Foerster, împreună cu cercetători de la Universitatea din Illinois. Studiul a analizat tendințele demografice istorice și a concluzionat că populația mondială creștea într-un ritm hiperexponențial, conform The Independent.

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„La această dată, populația umană se va apropia de infinit dacă va continua să crească așa cum a crescut în ultimele două milenii”, se arăta în lucrare.

„Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Vor fi striviți până la moarte.”

Publicarea lucrării a stârnit controverse în rândul demografilor vremii, însă previziunile sale privind populația globală au rămas corecte până în anii 1990.

Ce s-a schimbat

De atunci, ratele natalității au scăzut dramatic. Cele mai recente estimări din raportul Organizației Națiunilor Unite privind perspectivele populației mondiale sugerează că populația lumii va atinge un vârf de aproximativ 10,3 miliarde de oameni în 2084, înainte de a începe să scadă.

Această schimbare i-a determinat pe economiștii contemporani să avertizeze că scăderea fertilității ar putea reprezenta o amenințare mai mare pentru societate decât suprapopularea, deoarece ar putea duce la stagnare economică și la o presiune mai mare asupra sistemelor de sănătate.

Publicat în plin Război Rece, studiul a apărut într-o perioadă de îngrijorare crescândă cu privire la posibilitatea unei catastrofe care să pună capăt civilizației, provocată de lipsa resurselor sau de proliferarea armelor nucleare.

Șase decenii mai târziu, avertismentele apocaliptice revin în atenție, pe fondul creșterii rapide a capacităților inteligenței artificiale.

Ceasul Apocalipsei, creat de Bulletin of the Atomic Scientists în 1947, indică în prezent 85 de secunde până la miezul nopții, față de 89 de secunde în anul precedent.

Este cel mai aproape de miezul nopții din întreaga sa istorie, oamenii de știință de renume mondial atrăgând atenția asupra pericolelor unui război global, schimbărilor climatice și inteligenței artificiale scăpate de sub control.

„Traiectoria noastră actuală nu este sustenabilă”, a declarat John Mecklin, redactorul-șef al Bulletin of the Atomic Scientists, la prezentarea celei mai recente versiuni a Ceasului Apocalipsei, în ianuarie.