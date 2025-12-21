Augustin Zegrean, fostul președinte CCR, a declarat că Nicușor Dan nu poate organiza un referendum în justiție, în ciuda declarațiilor făcute de președintele României, astăzi, la conferința de presă. Fostului judecător CCR susține că această măsură nu intră în atribuțiile șefului statului.

„Constituția României vorbește în articolul 90 despre posibilitatea președintelui, dar după consultarea Parlamentului, care poate să cheme poporul să se pronunțe prin vot asupra unei probleme de interes național.

Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean: „Nici consultarea nu poate să o pornească președintele, că nu e în atribuțiile lui”

Din ce ne spune, nu vrea să cheme poporul, vrea să cheme o parte a poporului – 7000 de magistrați. Acesta nu mai e referendum, este o consultare sau cum vreți să-i spuneți, dar nu e la mâna președintelui. Atribuția președintelui și a postului președintelui este Constituția României. Poate să facă ce scrie acolo că poate să facă și nimic mai mult. Deci nu, nu poate să organizeze un referendum, cred că a greșit termenul, a vrut să-i spună poate o consultare, dar nici pe aceea nu poate dumnealui să o pornească, să o solicite pentru că nu e în atribuțiile sale”, a declarat fostul judecător, pentru Știripesurse.ro.

Augustin Zegrean: „Cum să plece acasă? CSM este ales prin vot de către magistrați. Ei nu pot fi revocați de președintele țării”

Întrebat cum comentează declarația șefului statului ”CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”, Zegrean a declarat:

„Cum să plece acasa? CSM este ales prin vot de către magistrați de către colegii lor de la toate instanțele. Ei nu pot fi revocați de președintele țării, chiar dacă ar face acest refendum care nu e posibil de făcut. Președintele ar trebui să aibă consilieri acolo care să-i spună că se poate sau nu, dar probabil că se tem să-i spună asta că nu se poate. Nu e în regulă”.

Zegran susține că membrii CSM ar trebui să își facă griji cu privire la ”planurile” pe care Nicușor Dan le are cu ei: „Ar trebui să-și facă griji că văd că președintele are astfel de gânduri în legătură cu ei, că nu sunt nici ei deasupra conștiinței umane. Și ei își fac probleme, dar dacă președintele chiar vrea să facă această consultare eu cred că o poate face dar prin CSM.CSM să facă, iar președintele are drepul să participe la ședințele CSM. Este fără drept de vot acolo, dar dacă participă conduce ședința și ar putea să meargă să ceară să facă ei o astfel de consultare”, a mai spus fostul judecător CCR.

