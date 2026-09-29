A doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan: Abrudean și Pîslaru , aviz favorabil. Raluca Turcan și Oana Gheorghiu, aviz negativ. Oana Țoiu, propusă ministru al Afacerilor Externe, este audiată de parlamentari

Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul Mureșan continuă marți, 29 septembrie, de la ora 10:00. Ședințele comisiilor sunt programate până la ora 20:00.

UPDATE: Oana Țoiu a început să râdă când a fost întrebată de intenția României de a renunța la dreptul de veto.

UPDATE: A început audierea Oanei Țoiu, propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe. ”Propunerea pe care o am pentru dumneavoastră este să lăsăm fiecare dintre noi de-o parte pontajul de partid și să putem să alocăm această oră pentru o dezbatere serioasă”, a spus Țoiu în fața parlamentarilor prezenți la ședință.

UPDATE: Aviz negativ pentru Oana Gheorghiu. 15 voturi ”pentru”, 17 ”împotriva”, 0 abtineri

UPDATE: Schimb de replici cu ton ridicat între Emanuel Ungureanu și Alexandru Rogobete. Rogobete spune că Gheorghiu prezintă povești înduioșătoare. Cei doi s-au certat și pe ordinea întrebărilor.

UPDATE: Rogobete a întrebat-o pe Gheorghiu despre numărul centrelor care pot trata pacienții care suferă de AVC.

„Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ. Dar nu cred ca un ministru trebuie să facă un concurs de memorie. Știu foarte bine prin ce trec pacienții cu AVC”, i-a răspuns ministra propusă.

UPDATE: Gheorghiu nu prezintă un program de guvernare, ci povești triste ale unor cazuri de tineri care au murit de leucemie. Parlamentarii i-au atras atenția.

UPDATE: Oana Gheorghiu, propusă pentru Ministerul Sănătății, este audiată acum în Parlament.

UPDATE: Aviz negativ pentru Raluca Turcan. 34 de voturi ”pentru”, 1 abținere, 39 împotriva

UPDATE: Turcan, despre centre noi care vor fi deschise: ”Acestea au fost construite în România în ritm alert prin fonduri europene. Cine va ajunge la acest minister va avea obligația să țintească aceste fonduri europene în continuare”

UPDATE: În prezentarea sa, Turcan a vorbit despre situația pensiilor speciale. A declarat că în România există „o anomalie care nu e prezentă în alte țări”.

UPDATE: Turcan, despre șomaj: ”Nimeni nu intenționează să taie ajutorul de șomaj. Partea de șomaj poate fi completată cu ajutorul cursurilor de formare, în combinație cu angajatorii. Mai bine te gândești ca acele finanțări pentru cursurile de formare prin AJOFM să meargă către angajatori”, a spus Turcan.

UPDATE: Scandal la audierea Ralucăi Turcan, propusă la Ministerul Muncii în Guvernul Mureșan. Deputatul SOS Ionel Carp: ”Ați nenorocit mamele, pensionarii și studenții, de unde aveți atâta curaj să vă prezentați în fața noastră și să ne cereți votul?”

UPDATE: Raluca Turcan, popusă la Ministerul Muncii, este audiată în aceste momente în comsiile de specialitate.

UPDATE: Dragoș Pîslaru a primit aviz favorabil. Au fost 18 voturi, pentru 13 contra și o abținere.

UPDATE: Dragoș Pîslaru, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, este audiat la această oră în comisiile de specialitate.

UPDATE: Mircea Abrudean nu este sigur de majoritatea AUR-PSD: ”În general, majoritățile din declarații nu sunt aceleași cu cele de la vot. Am constatat asta din scurta mea experiență. Până nu vom constata că se întâmplă la vot această majoritate, nu vreau să comentez.

Au mai fost situații punctuale în care PSD cu AUR au colaborat pe diverse proiecte, dar vom vedea. Ne uităm puțin și la istoricul declarațiilor liderilor PSD, care au exclus de fiecare dată, până nu demult, orice coaliție cu AUR. Acum înțeleg că lucrurile nu mai sunt atât de ferme. Vom vedea la vot, nu doar din declarații”, a declarat Abrudean, la finalul audierilor din comisii.

UPDATE: Mircea Abrudean primește aviz favorabil în comisii. 22 de voturi ”pentru”, 8 abțineri, 7 ”împotriva”.

UPDATE: Deficitul de personal al MAI – ”Soluțiile nu sunt foarte multe. Oferta MAI nu presupune doar partea de salarizare, ci și alte beneficii: echipare, formare profesională spre domenii care trebuie adaptate. Trebuie să formăm tinerii și pe zona criminalității informatice, zona de AI”, spune Abrudean.

”Deficitul trebuie corelat cu un plan de recrutare bine stabilit, care să țină cont și de pensionările programate – 10.000 de oameni care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Comasarea Poliției cu Poliția de Frontieră: de a nu afecta specializările. Vor rămâne ca specialități distincte în cadrul acestei noi entități care va fi creată. E nevoie de un audit profesionist, să mutăm cât mai mulți oameni din administrativ în operativ.Pensiile de serviciu trebuie corelate cu nivelul de risc la care se expun, versus cei din administrativ”, mai spune Abudean.

”Nu sunt de acord să ai șefi de IJP de 7 ani. Trebuie introduse mandate, trebuie să existe mandate delimitate în timp.

Securitatea la Marea Neagră, capabilități antidronă. Nevoia am constatat-o la dronele care vin în Portul Constanța. Avem drone care ajung în aeroporturi, porturi. Rolul MAI este să le combată cu mijloacele pe care le are”, mai spune Abrudean.

UPDATE: PSD vrea să știe cum va face comasarea Poliției de Frontieră cu Poliția Română, cum vede Abrudean rezolvarea problemei legate de desființarea Poliției Locale, cuantumul și pensiile celor din MAI.

UPDATE: Abrudean spune că este nevoie de o reformă a structurilor Ministerului de Interne, în condiţiile în care există un deficit serios de personal, de 22%, pentru că „nu putem cere aceloraşi oameni să facă mai mult”, argumentează acesta.

Politica Guvernului Ilie Bolojan, lider al PNL şi partid din care face parte şi Abrudean, a avut drept scop principal reforma administraţiei publice prin reducerea posturilor din instituţiilor publice şi îngheţarea angajărilor în entităţile de stat.

Trebuie clarificat mai bine raportul din poliţie şi jandarmerie, mai spune Abrudean. De asemenea, acesta a mai spus că numirile prin împuternicire ale şefilor de inspectorate de poliţie trebuie să devină o excepţie şi nu o regulă. De asemenea, că este foarte important controlul parlamentar asupra acestor structuri, mai spune Abrudean.

UPDATE: Abrudean i-a salutat pe cei prezenţi, din comisiile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar când a ajuns în dreptul senatorului liberal Vasile Blaga şi a deputatului şi lider UDMR-Kelemen Hunor, pe lângă strângerea de mână obişnuită, candidatul a adăugat şi faptul că aceştia ar fi”cei mai importanţi”.

UPDATE: Liberalul Mircea Abrudean, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, este audiat în aceste momente în comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Parlamentului.

UPDATE 10:05: În scurt timp începe a doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși în Guvernul Siegfried Mureșan.

UPDATE: Surse de la vârful PSD au declarat că este puțin probabil ca Nicușor Dan să declanșeze alegeri anticipate după căderea Guvernului Mureșan. Chiar și președintele Nicușor Dan a declarat, în timpul vizitei la New York, că nu dorește anticipate. Este posibil ca joi sau luni să aibă loc noi consultări dacă nu este votat acest guvern. Nu este exclusă nici posibilitatea formării unui Guvern cu AUR dacă va pica și următoarea propunere de premier, au mai afirmat aceleași surse.

Știre inițială

Primul candidat audiat va fi Mircea Abrudean (PNL), propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost secretar general al Guvernului.

Care este ordinea audierilor

De la ora 11:00 va fi audiat Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pîslaru a ocupat aceeași funcție în Guvernul Bolojan, a fost europarlamentar și ministru al Muncii în Guvernul Cioloș. La 12:00 este programată audierea Ralucăi Turcan (PNL), propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

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De la ora 13:00 va fi audiată Oana Gheorghiu (PNL), propusă pentru Ministerul Sănătății. La 14:00 urmează audierea Oanei Țoiu (USR), propusă pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe.

Andrea Chiș, candidat independent pentru Ministerul Justiției, va fi audiată de la ora 15:00. De la 16:00 va fi audiat Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR), propus pentru Ministerul Culturii. Mihai Dimian, propus pentru Ministerul Educației și Cercetării, va fi audiat de la ora 17:00.

La ora 18.00 este programată audierea lui Cseke Attila (UDMR), propus să continue în funcția de ministru al Dezvoltării. Ultima audiere a zilei este programată la ora 19:00 – Diana Buzoianu (USR), pentru funcția de ministru al Mediului.

Audierile au început luni în comisiile de specialitate din Parlament.

Ce miniștri au primit aviz negativ

În prima zi de audieri, patru dintre candidații propuși pentru Guvernul Mureșan au primit aviz nefavorabil, iar doi au primit aviz favorabil. Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au primit avize negative, în timp ce Tanczos Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile.

Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, a primit 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și cinci abțineri. Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, a fost respins cu 21 de voturi împotrivă și 17 pentru, iar Cătălin Drulă, propus la Transporturi, a primit 18 voturi împotrivă și 16 pentru. Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, a primit 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere.

În schimb, Tanczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, a primit aviz favorabil cu 20 de voturi pentru, 17 abțineri și un vot împotrivă, iar Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor, a fost avizat favorabil cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și 17 abțineri.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni seara, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi.