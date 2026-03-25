Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment

Blocul Național Sindical (BNS) refuză participarea la ședința Consiliului Național Tripartit programată miercuri, la ora 11:00, și solicita reprogramarea acesteia din cauza lipsei de transparență a Executivului.

„Blocul Național Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), în contextul modului defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea acesteia,” se arată în comunicatul transmis.

Sindicaliștii acuză Guvernul că a pus deja proiectul de Ordonanță de Urgență pe circuitul de avizare fără o consultare reală, fapt ce transformă dialogul social într-o simplă formalitate lipsită de respect față de partenerii sociali.

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional. Subliniem faptul că proiectul de Ordonanță de Urgență se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic.”

Conflictul dintre BNS și premierul Ilie Bolojan a izbucnit în contextul măsurilor pregătite pentru a stopa impactul creșterii prețurilor la benzină și motorină, provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Porivit reprezentanților, situația a devenit critică după ce Consiliul Economic și Social a refuzat marți avizarea actului normativ, fapt ce a blocat ședința de Guvern inițială.

„De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiți să solicite convocarea CNTDS, evidențiază încă o dată atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că Guvernul va adopta, miercuri după-amiază sau cel mai târziu joi, o primă ordonanţă care va include măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor pe pieţele internaţionale.

