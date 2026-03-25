Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment

Bianca Dogaru
Blocul Național Sindical (BNS) refuză participarea la ședința Consiliului Național Tripartit programată miercuri, la ora 11:00, și solicita reprogramarea acesteia din cauza lipsei de transparență a Executivului.

„Blocul Național Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), în contextul modului defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea acesteia,” se arată în comunicatul transmis. 

Sindicaliștii acuză Guvernul că a pus deja proiectul de Ordonanță de Urgență pe circuitul de avizare fără o consultare reală, fapt ce transformă dialogul social într-o simplă formalitate lipsită de respect față de partenerii sociali.

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional. Subliniem faptul că proiectul de Ordonanță de Urgență se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic.”

Conflictul dintre BNS și premierul Ilie Bolojan a izbucnit în contextul măsurilor pregătite pentru a stopa impactul creșterii prețurilor la benzină și motorină, provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Porivit reprezentanților, situația a devenit critică după ce Consiliul Economic și Social a refuzat marți avizarea actului normativ, fapt ce a blocat ședința de Guvern inițială.

„De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiți să solicite convocarea CNTDS, evidențiază încă o dată atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că Guvernul va adopta, miercuri după-amiază sau cel mai târziu joi, o primă ordonanţă care va include măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor pe pieţele internaţionale.

Recomandarea video

Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Cum arată azi vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara, clădirea cu buncăr și piscină
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
O moleculă ciudată are proprietăți rare pe care chimiștii nu le-au mai văzut niciodată
Gândul de Vreme În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:37
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
RĂZBOI Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
10:08
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
CONTROVERSĂ „Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
10:00
„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
UTILE Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
09:28
Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
EXTERNE Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
09:13
Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
CONTROVERSĂ Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”
09:10
Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”

