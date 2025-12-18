Prima pagină » Actualitate » Singura țară mai drastică decât Coreea de Nord: „Stingerea” la ora 23:00, toate mașinile albe, interzis fotografiatul și rețelele sociale

18 dec. 2025, 16:49, Actualitate
Dictaturile sunt locuri ciudate și de foarte multe ori vin cu tot felul de reguli pentru a satisface egoul persoanei din vârful puterii. De foarte multe ori vor exista ceremonii stridente menite să-i laude pe liderii dragi nemeritați și să-i aline nesiguranțele că nu sunt de fapt ceea ce se spun ei că sunt. Când mulți oameni se gândesc la o dictatură cu reguli ciudate, se gândesc la regimul din Coreea de Nord, care încearcă să-și împiedice propriul popor să plece din țară și vrea doar ca acesta să urmărească anumite lucruri.

Monumentele și proiectele grandioase, care adesea dau greș, în timp ce oamenii care le construiesc trăiesc în sărăcie lucie și represiune, sunt comune și, deși există multe lucruri de găsit ridicole, acestea sunt totuși națiuni în care populația trăiește în frică și mizerie.

O altă țară care suferă sub o dictatură este Turkmenistanul, un alt stat cu reguli stricte, dar care fac Coreea de Nord să pară „normală”. Această țară este condusă de fostul stomatoog Gurbangulî Berdîmuhamedov, și fiul său, Serdar Berdîmuhamedov. Șeful statului se numește Președinte al Consiliului Poporului din Turkmenistan.

Printre regulile bizare pe care le-au impus locuitorilor lor se numără faptul că toate mașinile din capitala Așgabat trebuie să fie albe, așa că atunci când un grup de vizitatori au ajuns acolo ca parte a unui documentar de la Nova Productions, au descoperit că parcarea aeroportului era plină doar de vehicule vopsite în alb.

Așgabat este cunoscut și sub numele de „orașul de marmură albă”, deoarece este plin de clădiri construite din piatră. În 2013, a obținut un record mondial Guinness pentru orașul cu cele mai multe clădiri de marmură albă… 543.

Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie mulți oameni în jur pentru a aprecia arhitectura, deoarece reporterii în vizită (care și-au ținut secretă slujba reală) au văzut că într-un oraș cu o populație oficială de aproximativ 900.000 de locuitori, nu puteau vedea pietoni și doar câteva mașini trecând.

Cei care se află în oraș trebuie să fie în case până la ora 23:00, așa cum le-a spus supraveghetorul grupului: „Ar fi mult mai bine pentru siguranța voastră, dacă v-ați întoarce înainte de ora 23:00”.

Dacă străzile păreau goale în timpul zilei, noaptea erau complet goale, iar de la pandemia de COVID este în vigoare o interdicție de circulație la ora 23:00, care se pare că nu a fost ridicată.

Pentru puținii turiști care merg în Turkmenistan și vor să facă fotografii, există chiar și reguli despre locul în care poți fotografia obiectivele turistice. Nu că ai putea să le distribui acolo, deoarece o altă regulă este că toate aplicațiile de socializare sunt interzise pentru majoritatea oamenilor.

Au întâlnit un bărbat care a susținut contrariul, arătându-le contul său de Instagram, dar au descoperit ulterior că a fost aprobat să îl folosească pentru a ataca persoanele care se pronunță împotriva dictaturii.

În altă parte a călătoriei lor în Turkmenistan, jurnaliștii au vizitat un supermarket unde toate alimentele erau expirate, unele dintre produsele de pe rafturi fiind marcate ca fiind expirate în 2022.

Poate fi, simultan, un loc bizar obsedat de colecționarea de recorduri Guinness pentru diverse clădiri și o țară înfricoșător de represivă în care regimul aflat la putere are atât de multă putere încât poate instala reguli ciudate, cum ar fi ca toate mașinile din Capitală să fie albe, scrie www.ladbible.com.

Cele mai noi