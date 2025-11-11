Prima pagină » Actualitate » Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are

Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are

11 nov. 2025, 10:48, Actualitate
Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are

Care este singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Iată câte etaje și câte apartamente are. Simon Wilson este un unul dintre cei mai populari travel-blogeri din lume. Acesta a vizitat pentru prima dată orașul Whittier din Alaska, un oraș în care toate cele 250 de persoane care trăiesc aici locuiesc în aceeași clădire.

Spre exemplu, Jamie locuiește, alături de soțul ei, de 7 șapte ani în Whittier. La primul etaj al clădirii se pot vedea și imagini cu primii locuitori, datând din anul 1956. Cei mai mulți oameni trăiesc din pescuit, este o clădire mare, dar foarte tăcută.

Traiul în Whittier este bun”, spune un alt locatar al blocului.

La avizier sunt puse și anunțuri cu locuri de muncă. Locuitorii muncesc mai mult pe timpul verii, iar pe timpul iernii se odihnesc.

În Whittier nu există spitale. Cei care vor să meargă la medic o pot face în Anchorage.

Din păcate, am pierdut țiva oameni în ultimii ani”, spune o altă locatară.

Prețurile apartamentelor cresc în Whittier, la fel și taxele de proprietate. Blocul are și un magazin și un oficiu postal. Pe timpul iernii, toate se închid în Whittier, e foarte multă zăpadă, iar oamenii spun că stau blocați în apartamente. În blocul din Whittier sunt 198 de apartamente, 400 de dolari pe lună te costă să închiriezi o camerăBlocul din Whittier are 14 etaje.

sursa foto: YouTube Simon Wilson

Autorul recomandă:

Orașul din România în care toaletele costă cât un apartament NOU cu două camere în Capitală

Citește și

SCANDAL Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
10:55
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
CONTROVERSĂ Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
10:46
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
ULTIMA ORĂ Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților
10:00
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților
accident Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
09:53
Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
NEWS ALERT Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați
09:47
Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
SPORT Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
11:12
Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
VIDEO Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
11:08
Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
POLITICĂ Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
11:08
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
Gândul de Vreme Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
11:00
Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
EXTERNE Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
10:43
Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
POLITICĂ 🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”
10:31
🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”