Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are

Care este singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Iată câte etaje și câte apartamente are. Simon Wilson este un unul dintre cei mai populari travel-blogeri din lume. Acesta a vizitat pentru prima dată orașul Whittier din Alaska, un oraș în care toate cele 250 de persoane care trăiesc aici locuiesc în aceeași clădire.

Spre exemplu, Jamie locuiește, alături de soțul ei, de 7 șapte ani în Whittier. La primul etaj al clădirii se pot vedea și imagini cu primii locuitori, datând din anul 1956. Cei mai mulți oameni trăiesc din pescuit, este o clădire mare, dar foarte tăcută.

„Traiul în Whittier este bun”, spune un alt locatar al blocului.

La avizier sunt puse și anunțuri cu locuri de muncă. Locuitorii muncesc mai mult pe timpul verii, iar pe timpul iernii se odihnesc.

În Whittier nu există spitale. Cei care vor să meargă la medic o pot face în Anchorage.

„Din păcate, am pierdut câțiva oameni în ultimii ani”, spune o altă locatară.

Prețurile apartamentelor cresc în Whittier, la fel și taxele de proprietate. Blocul are și un magazin și un oficiu postal. Pe timpul iernii, toate se închid în Whittier, e foarte multă zăpadă, iar oamenii spun că stau blocați în apartamente. În blocul din Whittier sunt 198 de apartamente, 400 de dolari pe lună te costă să închiriezi o cameră. Blocul din Whittier are 14 etaje.

