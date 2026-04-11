Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Paște. Pe 12 aprilie 2026, programul este 14:00 – 22:00

Un mare colos din retail este singurul magazin care va fi deschis în România în prima zi de Paște. Pe 12 aprilie, acest supermarket își așteaptă clienții, după un program special.

Retailerul francez Auchan a anunțat un orar diferit pentru perioada sărbătorilor pascale. Sunt modificări de program care se vor aplica în toate magazinele din țară.

Programul Auchan de Paște

Astfel, pentru sâmbătă, 11 aprilie, magazinele Auchan vor funcționa după un program redus, urmând să se închidă la ora 18:00. O excepție este unitatea din mall-ul AFI Cotroceni, care va rămâne deschisă până la ora 20:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, un singur magazin Auchan va fi deschis, cel din AFI Cotroceni. Orarul de funcționare: 14:00-22:00.

Începând cu ziua de luni, 13 aprilie, retailerul revine, treptat, la programul obișnuit. Cele mai multe magazine își vor relua activitatea de la ora 10:00, cu excepția punctului de lucru din Atac Sibiu, care va deschide mai devreme, de la ora 08:00.

Din 14 aprilie, toate magazinele vor funcționa conform programului normal.

Auchan România are două decenii de activitate pe piața din România. Operează în prezent o rețea extinsă de peste 500 de magazine, incluzând hipermarketuri, supermarketuri, unități de proximitate și francize, precum și platforma online auchan.ro.

În 2024, compania franceză a raportat o cifră de afaceri de peste 1,7 miliarde de euro.

