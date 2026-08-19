Un incident grav a avut loc în cursul zilei de miercuri, 19 august 2026, în Capitală. Un medic rezident în vârstă de 28 de ani a murit, după ce s-ar fi aruncat de la unul dintre etajele Spitalului Universitar din București. Conducerea unității medicale a transmis un comunicat în urmă cu puțin timp.

În cursul zilei de azi, un medic rezident de 28 de ani a decedat, după ce s-a precipitat de la înălțime cu puțin timp înainte de ora 12:00. Conducerea unității medicale a transmis un scurt comunicat în care arată că decesul a survenit în urma unui act suicidar.

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„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar.

Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.

Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, a transmis conducerea Spitalului Universitar.

Potrivit informațiilor, medicul rezident al secției de Hematologie ar fi căzut pe o terasă de la nivelul etajului 3 al clădirii. Mai mulți colegi de-ai medicului rezident au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. Polițiștii și specialiștii INML au fost chemați la fața locului pentru cercetări. Trupul medicului urmează să fie transportat pentru autopsie. Anchetatorii fac cercetări la Spitalul Universitar pentru a stabili ce l-a determinat pe tânărul medic să recurgă la gestul extrem.

Mesajul lui Alexandru Rogobete după incidentul tragic

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj, după incidentul tragic de la Spitalul Universitar din București.

„Am aflat cu profundă tristeţe despre decesul medicului rezident care îşi desfăşura stagiul de pregătire la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, celor apropiaţi, colegilor şi întregii comunităţi medicale care trece astăzi printr-un moment atât de greu. În astfel de clipe, cuvintele sunt puţine şi nu pot alina durerea celor care au pierdut un om drag. Din respect pentru familie şi pentru memoria celui plecat dintre noi, cred că este esenţial să păstrăm demnitatea pe care o asemenea tragedie o impune. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Alexandru Rogobete.