Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze.

18 sept. 2025, 09:10, Actualitate
Dorel Vișan spune că, în toți acești ani, nu a fost niciodată răcit. Care este trucul său împotriva virozelor?

La 88 de ani, actorul Dorel Vișan a dezvăluit care este secretul unui organism sănătos.

De ani de zile, vedeta își prepară acasă un sirop, care îl ajută să rămână sănătos. Acesta spune că de când îl prepară nu a mai răcit. Iată ce conține!

„Medicamentul” lui Dorel Vișan contra răcelii

Dorel Vișan din filmul „Senatorul Melcilor” a dezvăluit că ceapa poate fi benefică pentru organism. La 88 de ani, folosește acest aliment din belșug.

Actorul spune că ceapa nu trebuie să lipsească din alimentația nimănui, deoarece are proprietăți miraculoase.

„Mănânc foarte multă ceapă, scade glicemia. Cei care au glicemia ridicată să mănânce ceapă sub orice formă. Într-o săptămână trebuie să mănânce ceapă de trei ori pe zi, la fiecare masă”, a mărturisit actorul, potrivit Click.

„Ceapa este mai acceptabilă și, dacă mănânci, după ceapă, o frunză de pătrunjel, dispare mirosul. În ceapă este o substanță care revigorează celulele pancreatice. Eu mă ocup de 25 de ani cu asta, fac și sirop de ceapă, iar în toți acești ani nu am fost niciodată răcit”, a mai spus Dorel Vișan.

Grădina lui Vișan

Dorel Vișan își cultivă propriile legume. „Pentru roșii, care sunt reginele grădinii, am trei metode de conservare pentru iarnă, pe care vi le destăinui, ca să vedeți cât este de ușor să mănânci sănătos și în anotimpul rece, dacă te organizezi din timp. Roșiile le pun în lada frigorifică, la înghețat, întregi. Iarna le scot, le bag pentru o secundă în apă caldă, apoi le curăț de pieliță. Le las pe o farfurie la dezghețat, le tai în bucăți și adaug ceapă, sau usturoi și ulei. Rezultă o salată aproape ca aceea de vară”, a spus Dorel Vișan.

„A doua metodă de păstrare a roșiilor este sub formă de bulion, pe care-l fierb doar până când dispare spuma. Înainte de a-l pune în sticle, adaug foi de dafin și multe mirodenii „bine mirositoare’. Bulionul îl pun fierbinte, în timp ce fierbe încet, în sticle mici, de 300 ml, pe care le dopuiesc. Pun sticlele pe masă, le acopăr cu o pătură groasă, le țin așa trei zile și apoi le depozitez în cămară”, a adăugat actorul.

„A treia metodă de păstrare a roșiilor, pe care o prefer, este uscarea. Înainte, feliile de roșii, tăiate mai grosuțe, de 4 mm, le uscam la soare, timp de trei zile, acoperite cu o pânză rară, ca să nu se pună muștele. Acum mi-am cumpărat un uscător de legume și fructe și le țin la 70 de grade, timp de 20 de ore. Le pun apoi în borcane și deasupra torn ulei de măsline. Sunt o bunătate! Pot fi folosite la multe preparate, salate, paste, merg și cu brânzeturi, cu sosuri, la carne”, a mai spus acesta.

Sursa foto: Capturi podcast Altceva cu Adrian Artene / Pixabay (caracter ilustrativ)

