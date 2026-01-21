Cum să te întorci din vacanță fără ploșnițe de pat în casă. Sfaturi de la un expert

Ploșnițele sunt foarte ușor de luat mai ales în călătorii, însă este foarte greu sa scapi de ele odată ce le-ai luat. Un expert a împărtășit cum poți verifica simplu înainte de a despacheta bagajele.

Ianuarie se dovedește a fi o perioadă favorabilă pentru escapade, milioane de oameni plecând pentru pauze prelungite de sărbători sau în căutarea soarelui de iarnă – dar turiștii s-ar putea întoarce cu surprize neplăcute.

Cum eviți infestarea cu ploșnițe, sfaturile unui hotelier

Ploșnițele sunt foarte ușor de luat, iar odată ce au intrat în casa ta, eliminarea lor devine aproape imposibilă. Insectele acestea se hrănesc cu sânge și se răspândesc rapid în locuința ta.

Stacey Hamilton, citată de Mirror, specialist în călătorii cu experiență la Private Tours England, a dezvăluit că o inspecție simplă a camerei de hotel, pe care fiecare călător ar trebui să o efectueze înainte de a se caza, este necesră pentru a se asigura că nu aduce accidental o ploșniță acasă.

Ea a explicat: „Oamenii sunt obosiți când ajung acolo, mai ales după călătoriile de iarnă. Vor să-și arunce bagajele și să se relaxeze, dar exact atunci se întâmplă greșeli.”

Pentru a preveni prinderea de ploșnițe, Stacey subliniază importanța examinării meticuloase a camerei înainte de a despacheta lucrurile.

Ea a avertizat: „Odată ce despachetezi, devine mult mai greu să susții că vreo problemă nu a fost cauzată de tine. Trageți ușor cearșafurile și uitați-vă la cusăturile saltelei. Verificați tăblia patului, în special unde se întâlnește cu peretele. Uitați-vă la marginile noptierelor și în spatele veiozelor. Acestea sunt locuri pe care oamenii rareori se gândesc să le verifice.”

