Prima pagină » Social » Cum să te întorci din vacanță fără ploșnițe de pat în casă. Sfaturi de la un expert

Cum să te întorci din vacanță fără ploșnițe de pat în casă. Sfaturi de la un expert

21 ian. 2026, 18:23, Social
Cum să te întorci din vacanță fără ploșnițe de pat în casă. Sfaturi de la un expert

Ploșnițele sunt foarte ușor de luat mai ales în călătorii, însă este foarte greu sa scapi de ele odată ce le-ai luat. Un expert a împărtășit cum poți verifica simplu înainte de a despacheta bagajele.

Ianuarie se dovedește a fi o perioadă favorabilă pentru escapade, milioane de oameni plecând pentru pauze prelungite de sărbători sau în căutarea soarelui de iarnă – dar turiștii s-ar putea întoarce cu surprize neplăcute.

Cum eviți infestarea cu ploșnițe, sfaturile unui hotelier

Ploșnițele sunt foarte ușor de luat, iar odată ce au intrat în casa ta, eliminarea lor devine aproape imposibilă. Insectele acestea se hrănesc cu sânge și se răspândesc rapid în locuința ta.

Stacey Hamilton, citată de Mirror, specialist în călătorii cu experiență la Private Tours England, a dezvăluit că o inspecție simplă a camerei de hotel, pe care fiecare călător ar trebui să o efectueze înainte de a se caza, este necesră pentru a se asigura că nu aduce accidental o ploșniță acasă.

Ea a explicat: „Oamenii sunt obosiți când ajung acolo, mai ales după călătoriile de iarnă. Vor să-și arunce bagajele și să se relaxeze, dar exact atunci se întâmplă greșeli.”

Pentru a preveni prinderea de ploșnițe, Stacey subliniază importanța examinării meticuloase a camerei înainte de a despacheta lucrurile.

Ea a avertizat: „Odată ce despachetezi, devine mult mai greu să susții că vreo problemă nu a fost cauzată de tine. Trageți ușor cearșafurile și uitați-vă la cusăturile saltelei. Verificați tăblia patului, în special unde se întâlnește cu peretele. Uitați-vă la marginile noptierelor și în spatele veiozelor. Acestea sunt locuri pe care oamenii rareori se gândesc să le verifice.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Arborele viu de 4.850 de ani. Metusala a supraviețuit piramidelor
17:09
Arborele viu de 4.850 de ani. Metusala a supraviețuit piramidelor
CINEMA Filmul românesc pe care Timothée Chalamet îl consideră o capodoperă. Care este lungmetrajul adorat de actorul favorit la Oscar 2026
16:43
Filmul românesc pe care Timothée Chalamet îl consideră o capodoperă. Care este lungmetrajul adorat de actorul favorit la Oscar 2026
INEDIT Unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a țării
15:13
Unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a țării
AUTO Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
12:58
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
AFACERI Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
12:48
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
Gândul de Vreme Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:54
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Astronomii sunt la un pas de a rezolva misterul exploziilor radio rapide
FLASH NEWS Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
18:07
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
POLITICĂ Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
18:05
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
CONTROVERSĂ Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
17:59
Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
INEDIT Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
17:51
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
FLASH NEWS Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”
17:50
Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”
FLASH NEWS George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”
17:30
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”

Cele mai noi

Trimite acest link pe