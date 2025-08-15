Prima pagină » Actualitate » Trump îi face o favoare lui Putin și își abandonează aliații. „Kremlinul, într-o poziție mai PUTERNICĂ decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă”

Trump îi face o favoare lui Putin și își abandonează aliații. „Kremlinul, într-o poziție mai PUTERNICĂ decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă”

Cristian Lisandru
15 aug. 2025, 10:42, Actualitate
Trump îi face o favoare lui Putin și își abandonează aliații. „Kremlinul, într-o poziție mai PUTERNICĂ decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă”

Summit-ul Trump-Putin, care va avea loc vineri, 15 august 2025, stârnește furie, anxietate și, în unele cercuri, naște speranțe pentru o încetare a conflictului din Ucraina. Perspectiva ca președintele Statelor Unite să-l primească pe Vladimir Putin – considerat un criminal de război pe numele căruia s-a emis mandat de arestare la Curtea Penală Internațională – într-un stat american care a fost cândva teritoriu rusesc, este o confirmare șocantă a îndepărtării Washingtonului de aliații săi tradiționali și a apropierii de Moscova.

Summit-ul din Alaska este un semnal extraordinar al realinierii politicii externe a SUA sub Trump și al modului în care lipsa de expertiză și înțelegere a administrației americane creează avantaje fără precedent pentru Kremlin.

  • Înainte de invazia Ucrainei din 2022, era o practică obișnuită ca noii președinți ai SUA și Rusiei să se întâlnească, la începutul mandatelor lor, pentru a încerca să îmbunătățească relațiile bilaterale și să abordeze problemele care preocupau Washingtonul.
  • Fiind un stat mult mai puternic, SUA stabilea agenda.
  • Acesta era cazul chiar și atunci când relațiile erau „reci”, așa cum s-a întâmplat la începutul fiecărei președinții americane din anul 2001 și până acum.

Când summiturile au avut loc în perioade de tensiune semnificativă între Washington și Moscova, acestea s-au desfășurat pe teren neutru, în state terțe. Acest lucru a fost valabil pentru întâlnirile din timpul Războiului Rece, cum ar fi summit-ul Reagan-Gorbaciov de la Helsinki, din 1986, sau atunci când George W. Bush și Putin s-au întâlnit, pentru prima dată, în Slovenia. Cel mai recent summit a avut loc atunci când Biden și Putin s-au întâlnit la Geneva, la mijlocul anului 2021, notează Ruth Deyermond – lector universitar senior în domeniul securității post-sovietice la Departamentul de Studii de Război al King’s College din Londra – pentru The Moscow Times.

„O realiniere a SUA departe de partenerii săi democratici de 80 de ani”

Prin invitarea lui Putin în SUA, administrația Trump își arată clar dorința de a avea relații bune cu Rusia, aparent cu orice preț, continuă Ruth Deyermond.

Potrivit acestuia, este cel mai clar semn de până acum al realinierii SUA sub administrația Trump, departe de aliați și către Kremlin, o mișcare pe care Trump o semnalează de mulți ani.

Trump a fost sensibil în privința relației sale cu Rusia încă de la primul său mandat, insistând obsesiv asupra așa-numitei «farse a Rusiei» și susținând că «nimeni nu a fost mai dur cu Rusia» decât el.

În ciuda acestor încercări de lungă durată de a minimaliza problema, afinitatea lui Trump pentru Rusia, în general, și pentru Putin, în special, a fost unul dintre elementele constante ale abordării sale în ceea ce privește afacerile externe, încă din perioada de dinaintea alegerii sale din anul 2016.

De când s-a întors la Casa Albă, în ianuarie, Trump s-a îndepărtat – brusc și brutal – de sprijinul acordat Ucrainei și – în ciuda încercărilor de a ascunde fisurile – de cei 80 de ani de alianță cu Europa.

În schimb, în ciuda expresiilor ocazionale de dezamăgire și a amenințărilor recente formulate vag, administrația Trump a evitat să ia orice măsură împotriva Rusiei. În schimb, a indicat că dorește o resetare amplă a relațiilor.

Combinată cu amenințările la adresa Canadei și Danemarcei, retragerea sprijinului pentru Ucraina și incertitudinea (în cel mai bun caz) cu privire la soliditatea angajamentului Washingtonului față de NATO, aceasta reprezintă o realiniere a SUA departe de partenerii săi democratici de 80 de ani și mai aproape de o Rusie agresivă și autoritară”, avertizează Ruth Deyermond.

Trump este depășit de așteptări în relațiile sale cu Moscova”

Unul dintre cele mai ciudate lucruri legate de summit-ul din Alaska este caracterul său improvizat, atrage atenția Ruth Deyermond. De obicei, explică acesta, summit-urile sunt rezultatul final al multor luni de planificare și negocieri. Niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării sau în ultimul moment. Agenda și formularea unui comunicat al summit-ului sunt finalizate cu mult înainte de întâlnirea liderilor.

Nimic din toate acestea nu pare să se fi întâmplat aici.

În luna iulie, Trump a amenințat Rusia cu «tarife foarte severe» în termen de 50 de zile. Apoi a revizuit termenul limită la 10-12 zile, fixând în cele din urmă un termen aparent fix, 8 august, pentru ca Rusia să ia o măsură vag definită pentru a pune capăt războiului – deși ceea ce se aștepta ca Putin să facă a rămas vag.

În ciuda absenței oricăror mișcări pozitive din partea Rusiei, Casa Albă a folosit ziua în care se aștepta pedepsirea Kremlinului pentru a anunța… summit-ul din Alaska.

  • Caracterul de ultim moment al întâlnirii rezidă din faptul că multe dintre detaliile acesteia, inclusiv locația, nu au fost specificate la momentul anunțului.
  • Casa Albă minimalizează deja importanța summit-ului și a devenit și mai vagă în ceea ce privește scopul său, un alt indiciu că evenimentul nu a fost bine organizat.
  • Acest lucru întărește impresia că anunțul său a fost o încercare de a devia atenția de la întrebările incomode despre eșecul administrației de a sancționa Rusia – și poate chiar de la știri mai incomode, cum ar fi scandalul Epstein.

Secretarul de stat Marco Rubio, care a fost un critic ferm al agresiunii rusești înainte de a se alătura administrației Trump, a declarat că «pentru președintele Trump, o întâlnire nu este o concesie».

Dacă Trump – un om preocupat de propriul statut și recunoaștere internațională – nu înțelege cu adevărat semnificația invitării președintelui rus în SUA, atunci aceasta este în sine un indiciu îngrijorător despre cât de mult este Trump depășit de așteptări în relațiile sale cu Moscova”, mai scrie Ruth Deyermond în analiza sa.

Kremlinul, într-o poziție mai puternică decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă”

Chiar dacă Trump nu înțelege importanța invitării lui Putin în SUA pentru discuții, punctează Ruth Deyermond, Kremlinul cu siguranță o înțelege”.

Din anul 2014, și mai ales după invadarea Ucrainei, în 2022, lui Putin i s-a refuzat recunoașterea care apare în urma evenimentelor diplomatice majore în relația cu statele occidentale. Acum, după ce a încercat în mod repetat – și a eșuat – să convingă alți lideri să readmită Rusia în G8, Trump i-a oferit lui Putin una dintre cele mai prestigioase platforme diplomatice.

Slăbirea expertizei Washingtonului în domeniul extern și de securitate, combinată cu orientarea pro-rusă a administrației, plasează Kremlinul într-o poziție mai puternică decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă.

Summit-urile dintre SUA și Rusia au semnalat, în mod tradițional, diminuarea tensiunilor și au pus bazele unui mediu mai stabil și mai sigur. Acest lucru nu va fi adevărat în acest caz.

Umilința SUA în Alaska ar trebui să fie un ultim semnal de alarmă pentru membrii NATO reticenți în a confrunta realitatea naturii schimbate a relațiilor cu Washingtonul.

Recunoașterea acestui fapt ar putea fi baza pentru construirea unor legături mai puternice cu Ucraina și a unor mijloace de apărare împotriva amenințării constante venite din partea Rusiei”, încheie Ruth Deyermond analiza publicată de The Moscow Times, publicație independentă aflată pe lista neagră” a Kremlinului.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Foto colaj main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Frankfurter Allgemeine Zeitung: China urmărește summitul din Alaska și profită de pe urma tensiunilor SUA-India /Beijingul este mai SLAB decât pare

Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”

Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin

Avertismentul CASEI ALBE înaintea summitului din Alaska /Trump „vrea să îl privească în ochi” pe Putin, „ce se va întâmpla după” depinde de el

VIDEO | Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic

Mediafax
Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Adormirea Maicii Domnului, cinstită de ortodocşi pe 15 august. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
Cancan.ro
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Un bărbat din Reșița a murit ars de viu, după ce baraca în care se adăpostea a ars ca o torță
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Prima mașină electrică cu 1000 de km autonomie a fost înmatriculată în România
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Capital.ro
Contul bancar devine obligatoriu în România! Se dau amenzi între 3.000 – 10.000 de lei dacă nu ai card
Evz.ro
Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Vor fi făcuți de râs în public
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Răsturnare totală de situație! Planul concurentului din Casa Iubirii după discuția cu Veronica: "Am zis să încerce să vadă că nu îi vreau răul". Ce vrea să facă Andrei 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Un mineral nou de pe Marte ar putea rezolva un mister vechi de 20 de ani
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
10:36
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
ECONOMIE Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
09:40
Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
09:35
Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
EXTERNE TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
09:34
TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
ACTUALITATE Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
09:21
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
ACTUALITATE DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari
09:15
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari