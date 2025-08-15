Summit-ul Trump-Putin, care va avea loc vineri, 15 august 2025, stârnește furie, anxietate și, în unele cercuri, naște speranțe pentru o încetare a conflictului din Ucraina. Perspectiva ca președintele Statelor Unite să-l primească pe Vladimir Putin – considerat un criminal de război pe numele căruia s-a emis mandat de arestare la Curtea Penală Internațională – într-un stat american care a fost cândva teritoriu rusesc, este o confirmare șocantă a îndepărtării Washingtonului de aliații săi tradiționali și a apropierii de Moscova.

Summit-ul din Alaska este un semnal extraordinar al realinierii politicii externe a SUA sub Trump și al modului în care lipsa de expertiză și înțelegere a administrației americane creează avantaje fără precedent pentru Kremlin.

Înainte de invazia Ucrainei din 2022, era o practic ă obișnuită ca noii președinți ai SUA și Rusiei să se întâlneasc ă, la începutul mandatelor lor, pentru a încerca s ă îmbun ătățească relațiile bilaterale și să abordeze problemele care preocupau Washingtonul.

Fiind un stat mult mai puternic, SUA stabilea agenda.

Acesta era cazul chiar și atunci c ând rela țiile erau „reci”, așa cum s-a întâmplat la începutul fiec ărei președinții americane din anul 2001 și până acum.

„Când summit–urile au avut loc în perioade de tensiune semnificativă între Washington și Moscova, acestea s-au desfășurat pe teren neutru, în state terțe. Acest lucru a fost valabil pentru întâlnirile din timpul Războiului Rece, cum ar fi summit-ul Reagan-Gorbaciov de la Helsinki, din 1986, sau atunci când George W. Bush și Putin s-au întâlnit, pentru prima dată, în Slovenia. Cel mai recent summit a avut loc atunci când Biden și Putin s-au întâlnit la Geneva, la mijlocul anului 2021”, notează Ruth Deyermond – lector universitar senior în domeniul securității post-sovietice la Departamentul de Studii de Război al King’s College din Londra – pentru The Moscow Times.

„O realiniere a SUA departe de partenerii săi democratici de 80 de ani”

Prin invitarea lui Putin în SUA, administrația Trump își arată clar dorința de a avea relații bune cu Rusia, aparent cu orice preț, continuă Ruth Deyermond.

Potrivit acestuia, este cel mai clar semn de până acum al realinierii SUA sub administrația Trump, departe de aliați și către Kremlin, o mișcare pe care Trump o semnalează de mulți ani.

„Trump a fost sensibil în privința relației sale cu Rusia încă de la primul său mandat, insistând obsesiv asupra așa-numitei «farse a Rusiei» și susținând că «nimeni nu a fost mai dur cu Rusia» decât el.

În ciuda acestor încercări de lungă durată de a minimaliza problema, afinitatea lui Trump pentru Rusia, în general, și pentru Putin, în special, a fost unul dintre elementele constante ale abordării sale în ceea ce privește afacerile externe, încă din perioada de dinaintea alegerii sale din anul 2016.

De când s-a întors la Casa Albă, în ianuarie, Trump s-a îndepărtat – brusc și brutal – de sprijinul acordat Ucrainei și – în ciuda încercărilor de a ascunde fisurile – de cei 80 de ani de alianță cu Europa.

În schimb, în ciuda expresiilor ocazionale de dezamăgire și a amenințărilor recente formulate vag, administrația Trump a evitat să ia orice măsură împotriva Rusiei. În schimb, a indicat că dorește o resetare amplă a relațiilor.

Combinată cu amenințările la adresa Canadei și Danemarcei, retragerea sprijinului pentru Ucraina și incertitudinea (în cel mai bun caz) cu privire la soliditatea angajamentului Washingtonului față de NATO, aceasta reprezintă o realiniere a SUA departe de partenerii săi democratici de 80 de ani și mai aproape de o Rusie agresivă și autoritară”, avertizează Ruth Deyermond.

„ Trump este depășit de așteptări în relațiile sale cu Moscova”

Unul dintre cele mai ciudate lucruri legate de summit-ul din Alaska este caracterul său improvizat, atrage atenția Ruth Deyermond. De obicei, explică acesta, summit-urile sunt rezultatul final al multor luni de planificare și negocieri. Niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării sau în ultimul moment. Agenda și formularea unui comunicat al summit-ului sunt finalizate cu mult înainte de întâlnirea liderilor.

Nimic din toate acestea nu pare să se fi întâmplat aici.

„În luna iulie, Trump a amenințat Rusia cu «tarife foarte severe» în termen de 50 de zile. Apoi a revizuit termenul limită la 10-12 zile, fixând în cele din urmă un termen aparent fix, 8 august, pentru ca Rusia să ia o măsură vag definită pentru a pune capăt războiului – deși ceea ce se aștepta ca Putin să facă a rămas vag.

În ciuda absenței oricăror mișcări pozitive din partea Rusiei, Casa Albă a folosit ziua în care se aștepta pedepsirea Kremlinului pentru a anunța… summit-ul din Alaska.

Caracterul de ultim moment al întâlnirii rezidă din faptul c ă multe dintre detaliile acesteia, inclusiv locația, nu au fost specificate la momentul anun țului .

Casa Albă minimalizează deja importanța summit-ului și a devenit și mai vagă în ceea ce prive ște scopul său, un alt indiciu că evenimentul nu a fost bine organizat.

Acest lucru înt ărește impresia că anunțul său a fost o încercare de a devia aten ția de la întreb ările incomode despre eșecul administrației de a sancționa Rusia – și poate chiar de la știri mai incomode, cum ar fi scandalul Epstein.

Secretarul de stat Marco Rubio, care a fost un critic ferm al agresiunii rusești înainte de a se alătura administrației Trump, a declarat că «pentru președintele Trump, o întâlnire nu este o concesie».

Dacă Trump – un om preocupat de propriul statut și recunoaștere internațională – nu înțelege cu adevărat semnificația invitării președintelui rus în SUA, atunci aceasta este în sine un indiciu îngrijorător despre cât de mult este Trump depășit de așteptări în relațiile sale cu Moscova”, mai scrie Ruth Deyermond în analiza sa.

„ Kremlinul , într -o poziție mai puternică decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă”

Chiar dacă Trump nu înțelege importanța invitării lui Putin în SUA pentru discuții, punctează Ruth Deyermond, „Kremlinul cu siguranță o înțelege”.

„Din anul 2014, și mai ales după invadarea Ucrainei, în 2022, lui Putin i s-a refuzat recunoașterea care apare în urma evenimentelor diplomatice majore în relația cu statele occidentale. Acum, după ce a încercat în mod repetat – și a eșuat – să convingă alți lideri să readmită Rusia în G8, Trump i-a oferit lui Putin una dintre cele mai prestigioase platforme diplomatice.

Slăbirea expertizei Washingtonului în domeniul extern și de securitate, combinată cu orientarea pro-rusă a administrației, plasează Kremlinul într-o poziție mai puternică decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă.

Summit-urile dintre SUA și Rusia au semnalat, în mod tradițional, diminuarea tensiunilor și au pus bazele unui mediu mai stabil și mai sigur. Acest lucru nu va fi adevărat în acest caz.

Umilința SUA în Alaska ar trebui să fie un ultim semnal de alarmă pentru membrii NATO reticenți în a confrunta realitatea naturii schimbate a relațiilor cu Washingtonul.

Recunoașterea acestui fapt ar putea fi baza pentru construirea unor legături mai puternice cu Ucraina și a unor mijloace de apărare împotriva amenințării constante venite din partea Rusiei”, încheie Ruth Deyermond analiza publicată de The Moscow Times, publicație independentă aflată pe „lista neagră” a Kremlinului.

