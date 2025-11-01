Prima pagină » Actualitate » Situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament. Semnele care pot indica o problemă majoră

Situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament. Semnele care pot indica o problemă majoră

01 nov. 2025, 16:48, Actualitate
Situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament. Semnele care pot indica o problemă majoră
Situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament / foto: Shutterstock

Centrala de apartament poate oferi confortul de care ai nevoie, inclusiv sentimentul de independență energetică. Poți utiliza apa caldă și căldura la nevoie. Chiar și în aceste condiții, locatarul va rămâne tot dependent de furnizorul de gaze naturale. Însă, tu cunoști situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament? Iată semnele care pot indica o problemă majoră și o posibilă explozie.

Există situații în care pot apărea defecțiuni la centralele de apartament. De aceea, este recomandat să se efectueze periodic inspecțiile tehnice de specialitate. O temere frecventă, îndeosebi în ultima perioadă, este legată de o eventuală explozie care ar putea să se producă din cauza unui sistem pe gaz.

Cum îți protejezi centrala de apartament în fața uzurii

Este esențial ca accesoriile de control pentru temperatură (termostat, cronotermostat) să nu lipsească din casă. Motivul este cât se poate de simplu – dispozitivele pot proteja sistemul împotriva supraîncălzirii, iar consumatorul are posibilitatea să optimizeze consumul de energie.

O situație în care poate să apară o defecțiune este generată de setarea unei temperaturi prea ridicate. O astfel de opțiune poate să contribuie la uzura rapidă a centralei și la un consum crescut de gaz. Dacă instalația de gaz este utilizată corespunzător, atunci poate fi mărită și durata ei de viață.

De altfel, pentru a proteja mai mult centrala termică, este indicat să se instaleze și să se verifice filtrele magnetice și cele pentru anticalcar. Poate fi o recomandare utilă îndeosebi în cazul proprietarilor care locuiesc în case cu țevi vechi sau unde apa este dură.

În condițiile în care centrala de apartament nu este curățată și aerisită corespunzător, atunci pot exista situații în care pot apărea efecte negative asupra sănătății. De pildă, centralele pe gaz pot emana noxe, îndeosebi în cazul sisteelor care nu evacuează gazele arse. Printre substanțele eliminate se numără oxizii de azot, arată Bzi.ro.

De asemenea, proprietarii care au centrale pe gaz trebuie să fie atenți și la modul în care sistemele sunt instalate. Lucrările trebuie să fie efectuate doar de personele autorizate. Riscul de explozie poate apărea în urma unor defecțiuni ale echipamentului (supape, senzori), a presiunii excesive (inclusiv fisuri), în urma erorilor umane.

Autorul recomandă:

Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă

Norvegienii, cei mai eficienți din Europa la capitolul căldură. Cum stau în tricou în casă când afara sunt −30°C

Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C

Care este prețul unui detector de gaze. Sumă mică pentru cât de mult ajutor aduce

Sursă foto: Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR
16:47
Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR
ULTIMA ORĂ Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România. NEPALEZII, printre cei mai afectați
16:44
Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România. NEPALEZII, printre cei mai afectați
METEO Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară
16:36
Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară
SONDAJ DE OPINIE În ciuda alertelor false de vreme rea, 75% dintre români consideră informările meteo credibile. Încrederea în buletinele meteo, mai mare decât în Guvernul Bolojan
16:11
În ciuda alertelor false de vreme rea, 75% dintre români consideră informările meteo credibile. Încrederea în buletinele meteo, mai mare decât în Guvernul Bolojan
FOTO Familia Bușoi s-a costumat în familia Addams, de Halloween. Cum arată rudele politicianului
15:41
Familia Bușoi s-a costumat în familia Addams, de Halloween. Cum arată rudele politicianului
Mediafax
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre SUBSTANȚELE pe care medicul le lua. De ce NU crede că s-ar fi sinucis
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o nouă boală genetică aflată în spatele unor probleme musculare misterioase
FLASH NEWS Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze
16:21
Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze
TEHNOLOGIE „Aspiratorul-SPION” a trimis hărți ale casei proprietarului către servere din toată lumea: „Dispozitivul s-a întors împotriva mea”
16:11
„Aspiratorul-SPION” a trimis hărți ale casei proprietarului către servere din toată lumea: „Dispozitivul s-a întors împotriva mea”
EXTERNE Aventurile fratelui Regelui Charles: 40 de prostituate, în 4 zile, la un hotel din Thailanda. Ce dezvăluie biograful despre fostul prinț Andrew
15:59
Aventurile fratelui Regelui Charles: 40 de prostituate, în 4 zile, la un hotel din Thailanda. Ce dezvăluie biograful despre fostul prinț Andrew
POLITICĂ Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile
15:14
Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile
EXCLUSIV Cine câștigă din invazia stâlpișorilor de pe marile bulevarde, străzi, străduțe și sensuri giratorii, din București. Contracte de milioane pentru mii de „popice” care încurcă traficul. Gândul prezintă dedesubturile afacerii „Stâlpișorii din Capitală”
15:10
Cine câștigă din invazia stâlpișorilor de pe marile bulevarde, străzi, străduțe și sensuri giratorii, din București. Contracte de milioane pentru mii de „popice” care încurcă traficul. Gândul prezintă dedesubturile afacerii „Stâlpișorii din Capitală”