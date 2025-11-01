Situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament. Semnele care pot indica o problemă majoră

Centrala de apartament poate oferi confortul de care ai nevoie, inclusiv sentimentul de independență energetică. Poți utiliza apa caldă și căldura la nevoie. Chiar și în aceste condiții, locatarul va rămâne tot dependent de furnizorul de gaze naturale. Însă, tu cunoști situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament? Iată semnele care pot indica o problemă majoră și o posibilă explozie.

Există situații în care pot apărea defecțiuni la centralele de apartament. De aceea, este recomandat să se efectueze periodic inspecțiile tehnice de specialitate. O temere frecventă, îndeosebi în ultima perioadă, este legată de o eventuală explozie care ar putea să se producă din cauza unui sistem pe gaz.

Cum îți protejezi centrala de apartament în fața uzurii

Este esențial ca accesoriile de control pentru temperatură (termostat, cronotermostat) să nu lipsească din casă. Motivul este cât se poate de simplu – dispozitivele pot proteja sistemul împotriva supraîncălzirii, iar consumatorul are posibilitatea să optimizeze consumul de energie.

O situație în care poate să apară o defecțiune este generată de setarea unei temperaturi prea ridicate. O astfel de opțiune poate să contribuie la uzura rapidă a centralei și la un consum crescut de gaz. Dacă instalația de gaz este utilizată corespunzător, atunci poate fi mărită și durata ei de viață.

De altfel, pentru a proteja mai mult centrala termică, este indicat să se instaleze și să se verifice filtrele magnetice și cele pentru anticalcar. Poate fi o recomandare utilă îndeosebi în cazul proprietarilor care locuiesc în case cu țevi vechi sau unde apa este dură.

În condițiile în care centrala de apartament nu este curățată și aerisită corespunzător, atunci pot exista situații în care pot apărea efecte negative asupra sănătății. De pildă, centralele pe gaz pot emana noxe, îndeosebi în cazul sisteelor care nu evacuează gazele arse. Printre substanțele eliminate se numără oxizii de azot, arată Bzi.ro.

De asemenea, proprietarii care au centrale pe gaz trebuie să fie atenți și la modul în care sistemele sunt instalate. Lucrările trebuie să fie efectuate doar de personele autorizate. Riscul de explozie poate apărea în urma unor defecțiuni ale echipamentului (supape, senzori), a presiunii excesive (inclusiv fisuri), în urma erorilor umane.

